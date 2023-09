Spokój na szczycie G20 zagrożony przez małpy? Władze Delhi wynajęły 40 płoszycieli małp

Sąd Najwyższy w Indiach wydał podręcznik dla sędziów zniechęcający do używania stereotypowych określeń wobec kobiet Sąd Najwyższy Indii wydał podręcznik dla sędziów, który ma zapobiegać używaniu stereotypowych, seksistowskich terminów w stosunku do kobiet podczas rozpraw - poinformował w piątek dziennik "The Guardian", powołując się na przewodniczącego sądu.