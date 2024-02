Spłaty kredytów na historycznych maksimach. Pomogły wakacje kredytowe

WYKRES DNIA Podatnicy wpłacili rekordową sumę do budżetu. Pieniądze z PIT popłynęły szerokim strumieniem Podatnicy podatku PIT wpłacili do budżetu rekordową sumę środków: 91,7 mld zł. To najwyższa w historii kwota podatku od osób fizycznych, która wpłynęła do budżetu państwa.