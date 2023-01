"Spiegel": Decyzja zapadła. Niemcy wyślą czołgi Leopard na Ukrainę

Decyzja zapadła: Niemcy dostarczą Ukrainie czołgi Leopard 2. Według informacji portalu tygodnika "Spiegel" w grę wchodzi co najmniej jedna kompania Leopardów 2A6. Rząd niemiecki chce zezwolić na eksport Leopardów, które są własnością innych państw, np. Polski.

fot. NTS KALNINS / / Reuters / Forum

Niemiecką decyzję najwyraźniej poprzedziły kilkudniowe intensywne konsultacje z sojusznikami, zwłaszcza w Waszyngtonie. Kanclerz Olaf Scholz zawsze podkreślał, że chce dostarczać czołgi bojowe tylko we współpracy z innymi narodami, np. z USA - czytamy w tekście.

We wtorek po południu "Wall Street Journal" podał, że USA rozważają dostarczenie czołgów Abrams. Francja rozważa również dostarczenie Ukrainie czołgów bojowych - pisze "Spiegel".

Według informacji "Spiegla" niemieckie czołgi Leopard mają pochodzić z zasobów Bundeswehry.

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy: Czołgi pozwolą nam przywrócić granice z 1991 roku

Czołgi przekazane Ukrainie będą "jednym z elementów powrotu Ukrainy do granic z 1991 roku" - oświadczył we wtorek Andrij Jermak, szefa biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w komentarzu na serwisie Telegram.

"Czołgi to jeden z elemetów powrotu Ukrainy do granic z 1991 roku. Kilkaset czołgów dla naszych czołgistów - najlepszych na świecie" - napisał Jermak. Dodał następnie, że będą one stanowić "pancerną pięść demokracji" przeciwko - jak to ujął - "autokracji z bagien". (https://t.me/s/ermaka2022).

Jak zauważa agencja Reutera, komentarz współpracownika Zełenskiego ukazał się krótko po doniesieniach, że Berlin zgodzi się na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard.

ABC News: Ukraina liczy na to, że otrzyma 100 czołgów Leopard 2 z 12 krajów Ukraina liczy na to, że otrzyma 100 czołgów Leopard 2 z 12 krajów, gdy tylko Niemcy wyrażą zgodę na przekazanie tych maszyn - powiedział we wtorek wysokiej rangi przedstawiciel ukraińskich władz w rozmowie z amerykańską telewizją ABC News. Według rozmówcy ABC News porozumienie w sprawie przekazania Leopardów zostało zawarte w piątek, podczas spotkanie w Ramstein grupy kontaktowej ds. wspierania obrony Ukrainy. Państwa, które zdecydowały się przekazać swoje czołgi to między innymi Polska, Finlandia, Hiszpania, Holandia i Dania - poinformował przedstawiciel ukraińskiego rządu. Rozmówca ABC News wyjaśnił też, że Kijów pilnie potrzebuje takiego uzbrojenia nie tylko dlatego, że Rosja szykuje prawdopodobnie kolejną ofensywę, ale również ze względu na to, że Ukrainie zaczyna brakować amunicji do używanych obecnie poradzieckich czołgów. Ukraina nie jest w stanie wyprodukować takiej amunicji i "zmuszona jest szukać alternatywnych rozwiązań" - powiedział polityk. Wyjaśnił też, że Kijów uważa, iż brytyjski rząd zdecydował się przekazać Ukrainie swoje czołgi Challenger 2, aby wywrzeć presję na Niemcy, które nie mogły się zdecydować na udzielenie jej takiej pomocy. "To zaczęło być realistyczną (perspektywą) po decyzji Wielkiej Brytanii. Minister (obrony) Ben Wallace przebił się przez ten mur" - ocenił rozmówca amerykańskiej telewizji. Dodał, że spotkanie w Ramstein odbyło się w drugim dniu urzędowania nowego ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa, należało więc podchodzić do jego decyzji ze zrozumieniem. "To nie jest właściwy moment na to, by wywierać presję na dopiero mianowanego ministra obrony. W pełni rozumiemy, że należy z nim rozmawiać dalej" - oznajmił przedstawiciel ukraińskich władz. Niemcy nie wyraziły zgody w Ramstein na dostarczenie Ukrainie Leopardów. fit/ tebe/

(PAP)

