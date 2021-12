Pierwszy film przebił barierę 1 mld dol. zysku od początku pandemii

fot. Faiz Zaki / / Shutterstock

Najnowsza odsłona Spidermana o tytule "No Way Home" jest pierwszym pandemicznym filmem, który zarobił do tej pory ponad 1 mld dolarów. Tym samym zyskał także tytuł najbardziej dochodowego filmu 2021 roku, choć na ekrany wszedł "dopiero" w grudniu.

Od dwóch lat, a więc od czasu wybuchu pandemii koronawirusa, żadna z hollywoodzkich produkcji nawet nie zbliżyła się do tej magicznej bariery, jaką jest 1 mld dolarów zysku. Najbliżej tej granicy była chińska produkcja o wojnie koreańskiej "Bitwa nad jeziorem Changjin", która przyniosła do kieszeni producentów ponad 905 mln dol. Dla porównania najnowszy film o Jamesie Bondzie "No Time To Die" zarobił 774 mln dolarów. Z danych firmy Comscore, która zajmuje się analizą danych medialnych, ostatnim filmem, który zarobił tyle, co najnowszy człowiek-pająk, są "Gwiezdne Wojny: Skywalker odrodzenie" z 2019 roku.

Co warte odnotowania, "Spiderman: No Way Home" osiągnął ten próg w niecałe dwa tygodnie po premierze i to pomimo obostrzeń w kinach wprowadzonych przez poszczególne kraje ze względu na wariant omikron. Film jeszcze nie miał swojej premiery w Chinach, które są największym filmowym rynkiem na świecie.

Najnowsza część przygód Spidermana to kontynuacja części "Far From Home", w której nikczemny Mysterio zdemaskował Petera Parkera. W tytułowej roli powrócił Tom Holland, a obok niego wystąpiła Zenedaya (m.in. "Diuna") i Benedict Cumberbatch jako Dr Strange. To on na prośbę Petera Parkera rzuca zaklęcie, które ma ponownie ukryć jego tożsamość jako Spidermana. Jak to zwykle bywa, sprawy wymykają się spod kontroli, powodując przenikanie się alternatywnych światów. Słowem: chaos i zniszczenie. "No Way Home" to film zaliczany do IV Fazy Marvel Cinematic Universe. W Polsce miał premierę 17 grudnia (w Los Angeles - 13 grudnia).

aw