Spektakularna przecena kursu studia przed premierą gry. Akcje tańsze niż w debiucie

Notowania Starward Industries zostały w piątek sprowadzone poniżej poziomu ceny z ostatniej emisji akcji przed debiutem, która jednocześnie była jej kursem odniesienia w czasie pierwszej giełdowej sesji na NewConnect. Mnożą się wątpliwości co do sukcesu sprzedażowego gry „The Invincible” po pierwszych mieszanych recenzjach portali branżowych. Premiera tytułu już po weekendzie.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Kurs Starward Industries, notowanej na NewConnect spółki z branży gamingowej, sięgnął w piątek 3 listopada 2023 r. historycznego dna i jednocześnie spadł poniżej ceny odniesienia ustalonej przed debiutem w 2020 r. na poziomie 41 zł. Stało się to w związku z pierwszymi przedpremierowymi, branżowymi recenzjami jedynej jak do tej pory gry studia pt. „The Invincible”.

W piątek rano cena akcji spółki spadła o 20,4 proc. do 38,50 zł za akcję. Dzień wcześniej kurs przeceniono o 32 proc. Od lipcowego, ponad dwuletniego szczytu na poziomie 130 zł kurs spadł o ponad 70 proc. do piątkowego dołka. Tuż przed godz. 10.00 zaczął odbijać, ale i tak przecena przekraczała po godz. 11.25 ponad 7 proc.

Bankier.pl

Starward Industries to producent gry „The Invincible” opartej na prozie Stanisława Lema pt. „Niezwyciężony”, którego wydawcą jest 11bit studios – jedna z największych polskich spółek gamingowych, także jeden z mniejszościowych akcjonariuszy Starwarda (posiada 5,98% akcji). Gra według planów sprzed debiutu miała zostać wydana już w 2021 r., ale co częste w branży, prace się przedłużyły. Oczekiwania co do sukcesu rosły, a kurs spółki szedł w górę. Od stycznia do lipca zyskał ponad 73 proc.

Ostatecznie premiera gry zaplanowana jest na 6 listopada 2023 r., ale już 2 listopada skończyło się tzw. embargo na publikację recenzji branżowych portali. Jak podliczył w porannym raporcie DM Trigon, gra została na OpenCritic oceniona przez 28 recenzentów i była polecana przez 63% z nich. Według MetaCritic oceny Invincible to 71/100 na PS5 i 69/100 na PC.

The Invincible Reviews



9/10 - Windows Central

8.2/10 - XboxEra

8/10 - TheSixthAxis

8/10 - FandomWire

8/10 - PC Invasion

7.5/10 - AltChar

7/10 - GameRant

7/10 - ScreenRant

7/10 - Push Square

7/10 - GGRecon

6/10 - PCGamesN

5/10 - IGN

5/10 - But Why Tho?

4/10 - Dextero pic.twitter.com/2nlsy6CSiG — MauroNL (@MauroNL3) November 2, 2023

Ciekawie wyglądała ocena od portalu IGN. Przyznał on w czwartek ocenę 5/10, ale w piątek zamieścił aktualizację i wyjaśnienia recenzji, jednak ostatecznej oceny nie zmienił.

„Problem z kartą graficzną naszego recenzenta spowodował nieprawidłowe wyświetlanie tekstur podczas jego pierwszej rozgrywki. Po sprawdzeniu wersji konsolowych poprawiliśmy tekst, aby usunąć skargi dotyczące braku szczegółów. IGN przeprasza za błąd”.

Inwestorzy znów zareagowali mocną przeceną akcji producenta gier, bo mieszane i niejednoznaczne recenzje mnożą wątpliwości co powodzenia sprzedażowego gry. W pamięci mogą też mieć niedawny przykład „Lords of the Fallen” od spółki CI Games, której kurs także mocno cierpiał po pierwszych recenzjach. Wzrost kursu w pierwszej połowie roku zaprowadził wycenę Starwarda na poziom ponad 253 mln zł, co przy spółce z jednym tytułem, w mocno konkurencyjnej branży, było wyceną bardzo wymagającą i potęgującą presję na duży sukces gry, o który po pierwszych rezencjach może być trudno.

"Wydaje się, że gracze mają zasadniczo tendencję to niższego oceniania gry niż recenzenci, dlatego raczej trzeba się nastawiać na oceny poniżej 70 proc. positive na Steam” - skomentował Kacper Koproń z DM Trigon, cytowany przez "Puls Biznesu".

Ostatecznie i tak zadecyduje odbiór gry przez graczy, którzy przygodę z „The Invincible” będą mogli rozpocząć już 6 listopada. Gra zostanie wydana w wersji przeznaczonej na PC na platformach Steam, Epic Games Store, GOG oraz na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S|X. Regularna cena gry została ustalona na poziomie 29,99 USD/EUR dla PC oraz 29.99 USD/EUR dla wersji cyfrowej na konsole i 34.99 USD/EUR dla wersji pudełkowej na konsole.

Wcześniej Starward Industries informował, że na 6 listopada planuje także przejście na rynek główny GPW, ale w bieżącym kalendarzu giełdowym debiut spółki nie jest przewidziany. Prospekt został już zatwierdzony przez KNF, a debiut ma się odbyć bez emisji nowych akcji. Spytaliśmy spółkę o aktualne plany debiutu na GPW, jak tylko otrzymamy odpowiedź zamieścimy ją po aktualizacji.