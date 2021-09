Spektakularna kradzież 4300 diamentów. Po dwóch latach staną przed sądem

/

Niemiecka prokuratura poinformowała w czwartek, że wniosła oskarżenie przeciwko sześciu osobom w sprawie kradzieży XVIII-wiecznych klejnotów z Muzeum Zielone Sklepienie w Dreźnie w 2019 roku. Postawiono im zarzut dokonania zorganizowanego napadu i podpalenia.

Oskarżeni mężczyźni to obywatele Niemiec w wieku od 22 do 27 lat. Włamania do historycznego skarbca znanego jako Zielone Sklepienie dokonali 25 listopada 2019 roku i skradli 21 sztuk biżuterii, zawierającej ponad 4300 diamentów o łącznej wartości co najmniej 113,8 mln euro.

Prokuratura twierdzi, że złodzieje tuż przed włamaniem dokonali podpalenia, aby odciąć zasilanie latarni ulicznych przed muzeum, a także podpalili samochód w pobliskim garażu. Dotychczasowe poszukiwania nie doprowadziły do odzyskania skradzionych kosztowności.

Zielone Sklepienie to dawny skarbiec elektorów saksońskich z najbogatszą kolekcją klejnotów w Europie. W XVIII wieku August II Mocny przekształcił je w jedno z pierwszych na świecie muzeów publicznych. Znajduje się tam około 4000 przedmiotów ze złota, kamieni szlachetnych i innych materiałów.

Dwóch oskarżonych odsiaduje już wyroki za udział w innym spektakularnym napadzie, kradzieży 100-kilogramowej złotej monety kanadyjskiej o nazwie "Wielki Liść Klonowy" z berlińskiego Muzeum Bode w 2017 roku. Moneta o szacowanej wartości 3,75 mln euro nie została odzyskana. Eksperci podejrzewają, że prawdopodobnie został pocięta na mniejsze kawałki i sprzedana. (PAP)

