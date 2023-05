Specjalna skrytka w podłodze autokaru. Tak przemycali papierosy z Litwy

NIEMCY Strzelanina w fabryce Mercedesa pod Stuttgartem. Są ofiary śmiertelne Po strzelaninie, do której doszło w czwartek rano na terenie fabryki Mercedes-Benz w Sindelfingen liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do dwóch. Jak poinformował w czwartek agencję dpa rzecznik policji zabici to dwaj 44-latkowie. Wcześniej informowano o jednej osobie zabitej i jednej ciężko rannej.