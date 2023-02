Nikt nie narzeka na zarobki. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa pilnie poszukiwani

Blisko połowa specjalistów z zakresu bezpieczeństwa IT otrzymuje tygodniowo ponad pięć zaproszeń do procesów rekrutacyjnych – wynika z raportu „Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce 2023”. Zapotrzebowanie na pracowników posiadających kilkuletnie doświadczenie w branży jest ogromnie.

fot. Sergey Nivens / / Shutterstock

Jak pokazuje raport „Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce 2023”, przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego w ostatnim kwartale 2022 r. z udziałem ponad 500 specjalistów pracujących na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem IT, obecnie firmy zaciekle walczą o tych kandydatów do pracy.

Poszukiwani nawet kandydaci z niewielkim doświadczeniem

Aż 45 proc. ankietowanych stwierdziło, że otrzymują ponad pięć zaproszeń do procesów rekrutacyjnych tygodniowo. Natomiast 55 proc. osób biorących udział w badaniu przyznało, że takie zapytania otrzymuje od jednego do trzech razy tygodniowo. Te wyniki ilustrują skalę zapotrzebowania na pracowników z co najmniej kilkuletnim stażem w tej branży. Z doświadczenia Mikołaja Zbudniewka, Executive Directora w zespole HRK ICT, który specjalizuje się we wspieraniu firm w pozyskiwaniu pracowników specjalizujących się w cybersecurity wynika, że pracodawcy coraz częściej otwierają się także na kandydatów z niewielkim doświadczeniem lub bezpośrednio po specjalistycznych kursach.

- Pandemia sprawiła, że potrzeby rekrutacyjne związane z bezpieczeństwem IT gwałtownie wzrosły – mówi Mikołaj Zbudniewek. – Obecnie specjalizacja ta jest zdecydowanie bardziej otwarta na osoby z mniejszym doświadczeniem. Wiele firm decyduje się także na kształcenie własnych kadr – organizuje programy stażowe i mocno inwestuje w rozwój pracowników. Dużym zainteresowaniem dalej cieszą się kandydaci z doświadczeniem, a także eksperci posiadający kompetencje managerskie, dzięki którym mogą nie tylko zarządzać bieżącą pracą, ale także rozwijać podlegające im zespoły – dodaje.

Bezpieczeństwo firm zagrożone jak nigdy wcześniej

Z kolei Marek Gajewski, General Manager for Poland HackerU, uważa, że zmiany w branży IT są bardzo dynamiczne, ale również zgodne z przewidywaniami.

– Łatwo zauważyć wpływ dwóch czynników na kształt rynku. Pierwszy z nich to wzrost świadomości i znaczenia cyberbezpieczeństwa na świecie. Drugi to wyzwanie transformacji cyfrowej i potrzeba rozwoju kadry specjalistów z tej branży – twierdzi Marek Gajewski. – Dzisiaj odpowiadamy na jeden z największych problemów, z jakimi boryka się gospodarka, ponieważ bezpieczeństwo polskich firm i instytucji jest narażone jak nigdy wcześniej - wyjaśnia.

Nikt nie narzeka na zarobki

Pracownicy branży cybersecurity nie mają powodów do narzekań, jeśli chodzi o zarobki. Wynagrodzenie jest tu bardzo konkurencyjne. W tegorocznym badaniu widać zdecydowany wzrost wynagrodzeń w najwyższych widełkach płacowych (powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie). Podwyżki płac są odpowiedzią zarówno na rosnącą inflację, jak i wyższe wymagania pracowników, szczególnie tych, którzy posiadają dłuższe niż 3 lata doświadczenie zawodowe związane bezpieczeństwem IT.

Znacząco zmniejszyła się liczba badanych, deklarujących wynagrodzenie pomiędzy 5 tys. zł a 10 tys. zł brutto miesięcznie. Na taką zmianę ma wpływ wzrost oczekiwań kandydatów aplikujących na pozycje juniorskie oraz utrzymujący się wysoki popyt na kandydatów w tej branży.

Mniej popularna praca na etacie

Z badania „Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce 2023” wynika również, że w branży coraz częściej preferuje kontraktorów i współpracowników. Liczba osób współpracujących z firmami w oparciu o kontrakty B2B wzrosła o 9 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Z doświadczenia rekruterów HRK pracujących z kandydatami tej specjalizacji wynika, że często to właśnie kandydaci są stroną, która inicjuje rozmowy o innych niż umowa o pracę formach współpracy. Jest to wynik niepewnych rozwiązań podatkowych i sytuacji gospodarczej – w przeciwieństwie do kandydatów z innych, bardziej narażonych na zwolnienia branż, specjaliści IT chętnie pracują w oparciu o kontrakt. Brak niektórych benefitów pozapłacowych kompensują zdecydowanie wyższym niż w innych specjalizacjach, wynagrodzeniem.

Praca nie tylko dla specjalistów IT

Pracą związaną z cyberbezpieczeństwem interesują się zarówno kandydaci z doświadczeniem w IT, jak i pasjonaci bez formalnego wykształcenia, którzy swoje zainteresowania postanowili przekuć na karierę zawodową.

- Ostatni rok zweryfikował cyberobronność polskich instytucji, zarówno państwowych, jak i prywatnych – twierdzi Maciej Cieśla - Head of Cybersecurity HackerU. – Zapotrzebowanie na specjalistów zdecydowanie wzrosło. Zwiększyło się również zainteresowanie tematem, co jest sporym sukcesem w dłuższej perspektywie cyberbezpieczeństwa kraju. Rynek jest tak zbudowany i wymagający, że już samo ukończenie studiów nie wystarczy. Brakuje praktyków nadążających za najnowszymi trendami, chcących się ciągle rozwijać, szkolić i specjalizować, w którejś z konkretnych dziedzin cybersecurity. Na naszych kursach widzę wiele osób, które zdecydowały się zmienić branżę. Z ogromną pasją wciąż się rozwijają, edukują i szkolą, aby w przyszłości wejść na rynek i rozpocząć pracę jako cyberspecjaliści - dodaje.

Popularna praca hybrydowa

Badanie pokazało również, że na stałym poziomie utrzymuje się liczba osób chcących pracować zdalnie, przy jednoczesnym minimalnym wzroście pracowników ceniących pracę z biura. Trend ten może wynikać ze zmęczenia pracą zdalną lub brakiem możliwości pracy w takim trybie ze względów lokalowych. Niezmiennie zdecydowana większość pracowników preferuje model hybrydowy. Najbardziej popularnym i preferowanym przez kandydatów sposobem pracy jest podział na 3 dni pracy zdalnej i 2 dni stacjonarnej.