Spadła liczba osób obawiających się o utratę posady. Badanie Randstad

Liczba osób obawiających się utraty pracy zmniejszyła się do 16 proc. na koniec w II kw. z 26 proc. na koniec I kw. - wynika z badania Monitor Rynku Pracy przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Według autorów, w porównaniu do I kwartału o 5 pkt. proc. do 18 proc. spadła też rotacja na rynku pracy.

"W trakcie pandemii koronawirusa aż 26 proc. Polaków oceniało ryzyko utraty zatrudnienia jako duże. Był to najwyższy wskaźnik w całej historii badania „Monitor Rynku Pracy”. Obecnie sytuacja na rynku pracy powoli się normuje, ale odsetek ten pomimo, że spadł to nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie. 16 proc. pracowników uważa, że prawdopodobieństwo ich zwolnienia jest duże" - napisano w komentarzu do badania.

Patrząc z perspektywy województw, zwolnień obawiają się najbardziej mieszkańcy świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Utraty pracy boi się tam 19 proc. Taki sam odsetek oceniających ryzyko utraty zatrudnienia jako duże znajduje się w miastach powyżej 200 tys. oraz tych od 20 do 50 tys. mieszkańców.

"Największe obaw o utrzymanie obecnego zatrudnienia mają inżynierowie (27 proc.), niewykwalifikowani robotnicy (21 proc.) oraz top management (20 proc.). Pewni swoich posad pozostają natomiast kierownicy średniego szczebla. Aż 41 proc. z nich w ogóle nie obawia się zwolnienia. W podziale na branże najmniej spokojni są pracownicy związani z branżą kultury, rozrywki, sportu i rekreacji (21 proc.) oraz przemysłu (19 proc.). Utraty pracy nie boją się natomiast przedstawiciele opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (49 proc.) oraz transportu i logistyki (33 proc.)" - napisano.

Jak napisali autorzy badania, 10 proc. respondentów obecnie aktywnie szuka pracy, a 44 proc. rozgląda się za nowym zatrudnieniem. Najczęściej nowego zatrudnienia aktywnie poszukują mieszkańcy wschodnich regionów Polski (16 proc.), miast od 50-200 tys. mieszkańców (13 proc.), w wieku od 18-29 lat (16 proc.) oraz zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie (17 proc.).

WIDOCZNY SPADEK ROTACJI NA RYNKU PRACY; WZROSŁA SATYSFAKCJA

"Widać wyraźny, największy od 2017 r., spadek rotacji pracowników. Miejsce pracy zmieniło 18 proc. zatrudnionych, czyli o 5 pkt proc. mniej niż w I kw. 2020 r. Najczęściej pomiędzy pracodawcami migrowali mieszkańcy centralnej części kraju (23 proc.), tj. woj. mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Najmniejsze zmiany w tej kategorii odnotowano natomiast na zachodzie Polski (woj. lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie). 14 proc. zamieszkujących ten makroregion podjęło pracę u innego pracodawcy" - napisano.

W badaniu zwrócono uwagę, że zjawisko rotacji najczęściej dotyczyło mieszkańców miast powyżej 200 tys. (28 proc.), najrzadziej mieszkańców wsi (9 proc.). Pracę zmieniali przede wszystkim ludzie w grupie wiekowej 18-29 lat (35 proc.), podczas gdy wśród osób w grupie wiekowej 50-64 proc. było to 7 proc.

W wynikach badań widoczny jest wzrost satysfakcji respondentów z pracy.

"Satysfakcję płynącą z wykonywanej pracy odczuwa 77 proc. zatrudnionych, przy czym 22 proc. deklaruje, że są bardzo, a 55 prac., że raczej zadowoleni. Jedynie 6 prac. Polaków jest niezadowolonych z życia zawodowego" - napisano.

Według raportu odsetek ten wzrósł o 3 pkt. proc. wobec poprzedniego kwartału i jest o 2 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem.

Badanie przeprowadzono w dniach 29 maja - 8 czerwca 2020 r. na próbie 1005 respondentów metodą wywiadu wspomaganego komputerowo (CAWI).(PAP Biznes)

