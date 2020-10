Spadła liczba ofert pracy

fot. Andrea Piacquadio / Pexels

W I połowie 2020 r. w Polsce odnotowano spadek liczby ofert pracy publikowanych w serwisach internetowych o 25 proc. rdr - wynika z badania Manpower oraz HRlink. Według autorów raportu, wyniki sygnalizują, że pandemię najdotkliwiej odczuły branże z obszaru automatyki, energetyki, HR, sprzedaży i obsługi klienta.

"Porównując dane z pierwszego półrocza 2019 roku z danymi z 2020 zaobserwowano 25 proc. spadek liczby ofert pracy oraz niemal 20 proc. spadek liczby ogłoszeń opublikowanych w serwisach z ofertami pracy. Oznacza to, że co czwarta firma zmniejszyła lub całkowicie zatrzymała procesy rekrutacyjne" - napisano w badaniu.

W badaniu podano, że największe spadki w liczbie ofert zatrudnienia zanotowano w kwietniu i maju, było ich o ponad 50 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok temu. Różnica zaczęła się zmniejszać w czerwcu i lipcu wraz ze stopniowym odmrażaniem gospodarki i procesów rekrutacyjnych.

"Dane wynikające z raportu wskazują, że niemal w każdym województwie Polski widoczny jest spadek zapotrzebowania na pracowników. Porównując pierwsze półrocze 2019 roku do tego samego okresu 2020, wyjątkiem jest województwo warmińsko-mazurskie, w którym pomimo pandemii i jej skutków gospodarczych odnotowano wzrost liczby ofert pracy aż o 16 proc." - napisano.

Według autorów analizy, pandemię koronawirusa najdotkliwiej odczuły firmy z obszaru automatyki, prac biurowych, energetyki, HR, sprzedaży i obsługi klienta. W ujęciu kwartalnym odnotowano tam o 60 proc. mniej dostępnych miejsc pracy. Z kolei branże farmaceutyczna, e-commerce oraz finanse i bankowość wykazały prawie 50 proc. wzrost liczby ofert pracy.

Dane do badania pozyskano z panelu administracyjnego systemu ATS HRlink. Odzwierciedlają realizację procesów rekrutacyjnych 250 firm w okresach: od 1.01.2019 do 31.07.2019 oraz od 1.01.2020 do 31.07.2020.

(PAP Biznes)

luk/ asa/