Spadkowy początek tygodnia na Wall Street

Goldman Sachs obniżył prognozę dot. PKB dla Stanów Zjednoczonych w IV kw.

Eksperci Goldman Sachs obniżyli prognozę PKB Stanów Zjednoczonych dot. IV kw. 2021 do 4,5 proc. Spodziewają się też spadku dynamiki PKB w 2021 r. do 5,6 proc. w ujęciu rocznym - wynika z analizy banku. Tłumaczą to m.in. mniejszym niż oczekiwano ożywieniem wydatków konsumpcyjnych.