Spadkowy koniec wzrostowego tygodnia. Ostrożnie z bankami przed TSUE

W piątek indeksy na GPW zaliczyły nieznaczne cofnięcie, które jednak nie przeszkodziło zaliczyć całego tygodnia na solidnych plusach. Spokojniejszy handel w portfelach dużych i średnich spółek został zrekompensowany większymi zmianami cen poszczególnych akcji na szerokim rynku.

/ GPW

Na rynkach bazowych utrzymywał się optymizm jako efekt słabnącej inflacji w USA i na Starym Kontynencie (CPI we Francji 5,9 proc., Hiszpanii 5,7 proc.). Polska inflacja także chwilowo (?) zawróciła, a i giełda również ma powody do zadowolenia. WIG20 urósł w tym tygodniu do poziomu 1955 pkt., co oznacza, że od październikowego dołka indeks największych polskich spółek zyskał ponad 46 proc.

W piątek główne indeksy na GPW co prawda były notowane pod kreską, ale nie przekreśla to scenariusza kontynuacji wzrostów. Istnieje jednak kilka ryzyk, które trzeba brać pod uwagę. Jednym z nich jest sentyment płynących z zagranicy, który może być pod wpływem słabszych wyników spółek, kolejnym to po prostu przesilenie silnych wzrostów z ostatnich tygodni. Poza tym warto pamiętać o istotnej dla najważniejszego sektora na GPW dacie dotyczącej kwestii kredytów hipotecznych we frankach.

W piątek WIG oddał 0,38 proc. WIG spadł o 0,3 proc. i jest na poziomie 61 565,83 pkt. Niżej o 0,45 proc. był mWIG40, który skończył sesję przy 4 407,17 pkt. Z kolei sWIG80 zyskał 0,54 proc. do 18 886,17 pkt. Obroty przekroczyły 982 mln zł, z czego 838 mln dotyczyło spółek z WIG20.

Na GPW (WIG i WIG20) mają za sobą pięć tygodni wzrostów z rzędu. W zakończonym WIG20 zyskał 3,63 proc. WIG był wyżej o 2,86 proc. przy wzroście mWIG40 o 0,23 proc. i sWIG80 o 2,58 proc.

W piątek, w ujęciu sektorowym 7. indeksów było pod kreską. Do góry poszły notowania też 7. benchmarków, z czego najwięcej zyskało górnictwo (1,43 proc.). Najsłabiej wypadła odzież (-1,73 proc.).

"Za nami ok. 3 miesiące trendu wzrostowego na warszawskim parkiecie, a tym samym wydaje mi się, że wskazana jest jakaś ostrożność, tym bardziej że na niektórych dużych spółkach trend ten był mocny. Moim zdaniem, w najbliższym czasie tendencja wzrostowa na GPW zostanie utrzymana, jednak trend będzie przerywany korektami, a wzrosty spółek będą wybiórcze" - powiedział w rozmowie z PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Warto również pamiętać, iż w połowie lutego (16 lutego - PAP) poznamy wyrok TSUE w sprawie banków, i im bliżej będzie tej daty, tym bardziej sektor bankowy będzie podatny na jakieś korekty. Już dzisiaj, przed weekendem w tym sektorze widać pewną ostrożność (...)." - dodał Czarnecki.

"Podsumowując, wydaje się, że polski rynek ma szanse siłą rozpędu kontynuować wzrosty, jednak będą one coraz bardziej wybiórcze, a kolejne fale wzrostowe na wybranych papierach będą krótkie" - podsumował Tomasz Czarnecki.

W WIG20 najmocniejsze były walory KGHM-u (1,79 proc.), przy stabilizujących się powyżej 9 tys. USD za tonę cenach miedzi, które mają za sobą wyjątkowo dobry tydzień ze wzrostem ok. 7 proc. Do góry poszły także akcje Allegro (1,23 proc.) oraz CD Projektu (1,69 proc.), wobec których fundusz Schonfeld Strategic Advisors LLP zmniejszył 12 stycznia pozycję krótką, według rejestru KNF-u. Jeszcze tylko Kęty (0,53 proc.) zaliczyły wzrost cen akcji.

Obciążeniem dla WIG20 w piątek była słabsza postawa banków, z których najwięcej oddał kurs PKO BP (-0,73 proc.). Potaniały też akcje największej spółki w portfelu – PKN Orlen (-0,98 proc.). Wobec spółki pojawiły się informacje, że inwestuje w platformę francuskiej firmy Shippeo, która zajmuje się oferowaniem rozwiązań logistycznych w firmach. Najwięcej oddały akcje LPP (-1,95 proc.) i CCC (-1,77 proc.).

W drugiej linii najwyżej od roku jest kurs LiveChatu po wzroście o 3,47 proc. Mocniejsze cofnięcie zaliczył kurs Neuki (-4,29 proc.) oraz DataWalk (-2,9 proc.). Zniżkowały także akcje Tauronu (-1,07 proc.), a na poniedziałek zaplanowano spotkanie przedstawicieli Tauronu Wytwarzanie i Rafako w siedzibie Prokuratorii Generalnej. Prezes Tauron Wytwarzanie, Trajan Szuladziński powiedział, że jeżeli Rafako podejmie konstruktywne rozmowy, prowadzące do zawarcia ugody, to jest możliwe rozważenie przez Tauron Wytwarzanie zawieszenia dalszych działań prawnych, wynikających z wystawienia noty.

W efekcie kurs Rafako (4,86 proc.) odbił w piątek, po czwartkowej wyprzedaży. Na szerokim rynku wyróżniła się kurs XTPL (13,73 proc.), który po kilkudniowej korekcie pobił kilkuletni szczyt notowań. Zyskały walory Onde (14,2 proc.), informującego o nowych wartościowych kontraktach. Najmocniej na całym rynku rosły akcje Komputronika (40,87 proc.), po informacji o prognozowanym wpływie na wynik finansowy zakończenia procesu restrukturyzacji.