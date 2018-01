Spadków na GPW ciąg dalszy. JSW poniżej 100 zł

W oczekiwaniu na decyzję Rezerwy Federalnej europejskie indeksy zanotowały kolejny dzień bez większych wzrostów. W Polsce zaś ponownie dominowała czerwień.

Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem w dzisiejszym kalendarzu makro jest decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej dotycząca poziomu stóp procentowych. To jednak dopiero przed inwestorami. W oczekiwaniu na to wydarzenie w Europie panowały raczej neutralne nastroje. Ponownie negatywnie wyróżniała się polska giełda, która w ostatnich dniach przyzwyczaiła inwestorów do spadków. Na ostatnich sześć sesji, pięć WIG20 zakończył spadkiem.

Dzisiaj stracił 0,48 proc. i był głównym hamulcowym rodzimej giełdy. Na nic się jednak zdały wzrosty mWIG-u (o 0,71 proc.) i sWIG-u (+0,04 proc.), siła dużych spółek była na tyle duża, że zepchnęła WIG pod kreską (-0,16 proc.). Do wzrostów mWIG-u należy dodać, że ponownie zostały one w dużym stopniu nakręcone przez fixing. W ostatnich minutach na akcjach średnich spółek zawsze wiele się dzieje i sytuacja potrafi się zmienić nawet o kilka dziesiątych procenta. Podobnie było dzisiaj. W drugą stronę poszedł zaś WIG20, który całość spadku "wypracował" w ostatnich minutach sesji.

Ponownie też rozczarowały obroty. Wprawdzie były wyższe niż wczoraj i przedwczoraj, ale 747 mln zł na szerokim rynku nie jest zdecydowanie powodem do chwalenia się. Przypomnijmy, że w pierwszym półroczu ubiegłego roku średnia sięgała 1 mld zł.

Wśród blue chipów wzrosty zanotowało pięć spółek, a zwyżkom przewodził Pekao (o 0,8 proc.). W górę, o 0,7 proc., poszedł też kurs BZ WBK. Zysk netto banku w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 549 mln zł z 460,9 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 546,8 mln zł.

Lekko spadł kurs CCC (o 0,7 proc.). W wywiadzie dla PAP Biznes wiceprezes spółki Marcin Czyczerski poinformował, że CCC zakłada, iż 2018 r. będzie rekordowy pod względem rozwoju sieci, a nakłady na ten cel szacuje na min. 150 mln zł.

O 2,6 proc. zniżkował Cyfrowy Polsat. Spółka podała, że Zygmunt Solorz zwiększył swój udział w jej akcjonariacie i ma obecnie 65,97 proc. ogólnej liczby głosów na WZ Cyfrowego Polsatu. Najsilniejsze spadki w WIG20 zanotowała JSW (o 3,5 proc.), która znalazła się tym samym poniżej poziomu 100 zł. Wczoraj spółka informowała o złożeniu oferty na zakup PBSz.

ING Bank Śląski, który w środę także opublikował wyniki kwartalne, wzrósł o 3,5 proc. Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 366,8 mln zł z 254,9 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 367 mln zł.

Kurs Selvity wzrósł o 1,7 proc. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony w związku z publiczną emisją do 2,2 mln akcji, z której biotechnologiczna spółka chce pozyskać 140 mln zł. Prospekt zostanie opublikowany w czwartek rano.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3609,29 0,07 -0,93 3,01 11,72 3,01 DAX Niemcy 13189,48 -0,06 -1,68 2,10 14,34 2,10 FTSE 100 W.Brytania 7533,55 -0,72 -1,44 -2,01 6,12 -2,01 CAC 40 Francja 5481,93 0,15 -0,24 3,19 15,44 3,19 IBEX 35 Hiszpania 10451,50 0,22 -1,06 4,06 12,20 4,06 FTSE MIB Włochy 23507,06 0,11 -0,49 7,57 26,45 7,57 ASE Grecja 878,83 1,24 -0,58 9,53 43,66 9,53 BUX Węgry 40188,51 0,66 -1,93 2,06 23,73 2,06 PX Czechy 1130,91 0,31 -0,67 4,89 21,28 4,89 MICEX Rosja 2289,99 0,42 -0,74 8,54 3,27 8,54 RTS INDEX (w USD) Rosja 1282,36 0,58 -0,77 11,08 10,15 11,08 BIST 100 Turcja 119528,80 0,19 -0,10 3,64 38,51 3,64 WIG20

Polska 2553,81 -0,48 -2,59 3,76 24,16 3,76 WIG Polska 66048,17 -0,16 -1,92 3,61 19,58 3,61 mWIG40 Polska 5023,24 0,71 -0,73 3,63 8,18 3,63

Na szerokim rynku najwyższy wzrost zanotował Próchnik (o 24,1 proc.). Soho Development przejął 32,99 proc. akcji producenta odzieży i posiada obecnie 34,58 proc. akcji spółki. Kurs Soho spadł o 0,6 proc.

Adam Torchała/ PAP Biznes