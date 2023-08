Spadki rządziły na GPW. Budimex wart więcej niż 7 spółek z WIG20

Koniec tygodnia przyniósł spadki WIG, WIG20 i sWIG80 oraz wzrosty indeksu średnich spółek. W skali całego tygodnia statystyka była podobna i podaż ściągnęła w dół trzy z czterech głównych benchmarków. Gwiazdą sesji okazał się Budimex, którego kapitalizacja przewyższa siedem innych spółek z WIG20, w którym zresztą już kiedyś był notowany.

/ Budimex

WIG20 spadł o 1,19 proc. WIG był niżej o 0,56 proc. i skończył tydzień na poziomie 70 503,71 pkt. Z kolei mWIG40 poszedł do góry o 1,63 proc. do 5 286,38 pkt, ale głównie za sprawą gwiazdy sesji, jaką był Budimex. Indeks sWIG80 stracił 0,15 proc. do 21 449,42 pkt. Obroty wyniosły 800 mln zł, z czego 601 mln dotyczyło WIG20.

W przekroju całego tygodnia WIG stracił 2,97 proc., WIG był niżej o 1,35 proc. Dzięki Budimeksowi rzutem na taśmę mWIG40 był nad kreską o 0,03 proc., ale sWIG80 stracił już 0,86 proc.

Zgodny z rynkowym konsensusem odczyt czwartkowej inflacji w USA poprawił nastroje na rynku, popsute obniżeniem ratingu USA, ale sentyment wydaje się być bardzo kruchy, bowiem szybko wykorzystywane do spadków są nowe informacje pojawiające się w obiegu. Mary Daly z Fed powiedziała, że bank centralny USA ma jeszcze wiele pracy do wykonania, a z kolei część inwestorów bliżej przyjrzała się relacji USA-Chiny i nowym decyzją administracji Bidena. Chodzi o zakaz nowych inwestycji w Chinach przez amerykańskie firmy w technologie wrażliwe.

Według relacji PAP kilku zarządzających portfelami stwierdziło, że większym zmartwieniem jest to, czy Chiny przygotowują odwet, jak to miało miejsce w przeszłości. "Wiele zależy od tego, jak Chiny zdecydują się na to zareagować. Znacząca wojna technologiczna między tymi krajami jest dużym minusem” - powiedział Rick Meckler, partner w Inwestycje Cherry Lane, cytowany przez agencję, przypominając o wojnie handlowej.

Już czwartkowa sesja na Wall Street wskazywała na wątpliwości w zakupach akcji. Pogorszenie nastrojów na rynkach azjatyckich przedłużyło się na sesję europejską, a niemrawy, ale lekko wzrostowy powrót Amerykanów na rynek, poprawił notowania w Europie, jednak tylko o kilka punktów, wobec czego w piątek dominowała czerwień. WIG20 był silnie skorelowany z rynkami bazowymi i mimo że w przekroju całego dnia i tygodnia zaliczył spadek, to zdołał utrzymać się ponad poziomie 2 100 pkt.

W WIG20 pod kreską było aż 19 spółek z największą przeceną Orlenu (-2,54 proc.), JSW (-2,13 proc.) i KGHM (-1,98 proc.). Gdyby referendum z postawionym pytaniem o wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw zadano w piątek i to tylko inwestorom, odpowiedź mogłaby być jednoznaczna.

Przeceniono wszystkie największe banki, także te „państwowe”, a cały sektor stracił 0,93 proc. Wzrosty w koszyku były tylko po stronie Kruka (4,17 proc.), który podał fantastyczne wyniki za II kwartał. Relatywnie mocniejszy od reszty był kurs Grupy Kęty (-0,3 proc.), której kurs jest w pobliżu historycznego maksimum z czwartku. Spółka wejdzie do indeksu MSCI dla mniejszych spółek (small cap) od września.

Druga linia miała tylko jednego bohatera, jakim był kurs Budimeksu (15,97 proc.). Spółka od nowego miesiąca ma wejść do indeksu MSCI Poland. Przetasowania indeksu zawsze prowokują zwiększenie popytu w celu odwzorowania benchamarkowych portfeli. Obrót na spółce w piątek wyniósł 88 mln i był niższy tylko od tego, jaki wykręcono na Orlenie (115 mln zł) z WIG20.

Kurs Budimeksu wspiął się na nowy historyczny szczyt, a kapitalizacja sięgnęła ok. 12 mld zł i jest już większa od giełdowej wyceny 7 spółek z WIG20. Budimeks był notowany (z przerwami) w reprezentacyjny indeksie GPW w latach 1995 -2004. Większą wycenę w mWIG40 ma jeszcze tylko ING, ale od lat problemem w awansie do pierwszej ligi banku była wartość tzw. free float.

Michał Kubicki