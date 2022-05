Spadki przy wysokich obrotach. Ponad 200 mln zł na PKN Orlen i KGHM-ie

fot. Krystian Maj / / FORUM

Wtorkowa sesja przyniosła ochłodzenie nastrojów inwestorów, a główne indeksy skorygowały się po kilkudniowym odbiciu. Szczególnie dużo handlowano na WIG20, gdzie 11. spółek przekroczyło poziom 100 mln zł obrotu.

Przyczyn słabszego sentymentu należy szukać w nałożeniu przez UE embarga na rosyjską ropę, co może rodzić obawy o to, jak wysoko ukształtują się szczyty inflacji w poszczególnych krajach. Co za tym idzie: jaka będzie odpowiedź banków centralnych w ich polityce zacieśniania polityki monetarnej?

Na koniec handlu WIG20 był niżej o 0,84 proc., WIG zniżkował o 0,7 proc., natomiast mWIG40 był 0,49 proc. pod kreską. Lepiej zachował się sWIG80, reprezentujący małe spółki, zwyżkując o 0,25 proc. Obroty wyniosły aż 2,13 mld zł, z czego 1,94 mld przypadło na duże spółki.

W Polsce szybki odczyt inflacji za maj pokazał, że rośnie ona najszybciej od niemal 25 lat. W połączeniu z potwierdzeniem danych o „rozgrzanej polskiej gospodarce” oznacza to w gruncie rzeczy brak wyboru dla RPP w kwestii dalszego podnoszenia stóp procentowych, które już teraz zaczynają ciążyć wielu firmom. Szczyt inflacji ciągle ulega przesunięciu do przodu na osi czasu i według Pawła Borysa z PFR przypadnie na III kw. 2022 r. W niektórych krajach strefy euro inflacja przekracza już poziom 20 proc. i o ile dotyczy ona tych mniejszych, to we Francji licznik pokazuje już 5,8 proc., a w Niemczech 7,9 proc., przy wciąż ujemnych stopach serwowanych przez EBC.

Większy koszt pieniądza oznacza zastopowanie inwestycji, brak konkurencyjności, słabsze perspektywy i mniejsze zyski w przyszłości, co starają się wycenić inwestorzy. Analitycy już aktualizują prognozy przyszłych odczytów CPI dla Polski i przewidują zdecydowane ruchy RPP na czerwcowym posiedzeniu.

Sektorowo 4 z 14 indeksów zdołały zaliczyć wzrosty. Były to branże leków (3,06 proc.), spółek informatycznych (1,49 proc.), motoryzacji (1,06 proc.) oraz nieruchomości (0,08 proc.). Mocniej przeceniono sektor chemiczny (-5,3 proc.), media (-3,23 proc.) oraz producentów gier (-2,73 proc.).

Notowania ropy dobijają do najwyższych poziomów od początku marca, a baryłka WTI wyceniana jest w okolicy 119 dolarów. Wsparciem notowań są wczorajsze informacje o odradzającym się popycie z Chin i odpuszczaniu pełnych lockdownów. W ślad za nim zwyżkowały spółki paliwowe Lotos o 1,58 proc. a PKN Orlen o 1,37 proc. przy 207 mln zł obrotu - drugich najwyższych podczas wtorkowej sesji.

Wzrosty w największej skali zanotowały kursy Orange (3,56 proc.) i Cyfrowego Polsatu (1,72 proc.). Na Orange obrót przekroczył poziom 112 mln zł.

Dużo handlowano także na akcjach Dino (0,61 proc.) czy Allegro (0,32 proc.) - odpowiednio 154 i 153 mln zł. W sumie na 11 spółkach z WIG20 obrót przekroczył 100 mln zł, co świadczy o większym zagranicznym kapitale obecnym we wtorek na rynku.

Największy obrót na poziomie 219 mln zł odbył się na akcjach KGHM-u (-0,68 proc.). Podium obok PKN Orlen uzupełnił z 168 mln zł PKO BP (-1,57 proc.).

Największe spadki odnotowano na akcjach PGNiG (-5,53 proc.) oraz CD Projektu (-3,93 proc.). Niżej był też wszystkie banki, PGE, JSW czy akcje detalicznych LPP i Pepco.

W drugiej linii po kilkudniowej konsolidacji w okolicach historycznych minimów najmocniej, bo o 9,78 proc., wzrósł kurs Celon Pharmy. Powyżej 90 zł za akcję notowany jest też kurs LiveChatu po wzroście o 5,29 proc.

Po drugiej stronie była Grupa Azoty (-7,08 proc.) jako lider spadków. Jak poinformowała agencja Bloomberg, analityk Erste Group Jakub Szkopek obniżył rekomendację dla Azotów do "trzymaj" z "kupuj", wyznaczając cenę docelową na 51,70 zł – poinformował PAP.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżnił się kurs Games Operators, a spółka pokazała wyniki finansowe za pierwszy kwartał i 50-proc. wzrost zysku netto rdr. O 11,11 proc. wzrosły akcje Shopera, którego akcjonariusze zdecydują dziś o podziale zysku za 2021 r.

MKu