Spadki na koniec kwartału. Miliardy zysku PKN Orlen

Koniec kwartału przyniósł zadyszkę głównych indeksów na GPW. Po trzech dniach wzrostów niżej był indeks dużych spółek i szerokiego rynku. PKN Orlen pokazał blisko 11,2 mld zł zysku.

To był najgorszy kwartał od pandemicznego załamania w 2020 r. Indeks dużych spółek stracił w tym czasie 5,9 proc. WIG był niżej o 6,3 proc., najgorzej poradził sobie mWIG40 tracąc 9,7 proc. Relatywnie najmocniejszy był indeks małych spółek, których strata na sWIG80 wyniosła zaledwie 1,7 proc.

Czwartkowa sesja przyniosła korektę ostatnich wzrostów. WIG i WIG20 miały za sobą trzy dni zwyżek, ale wobec spadków indeksów bazowych na europejskich giełdach oraz słabych odczytów z chińskiego przemysłu (PMI poniżej 50 pkt.), inwestorzy nie byli chętni do kupowania akcyjnych aktywów. Nie pomogły również spadki cen ropy, które ostatnio przekładały się na zwyżki akcji. Spadki wiązały się z informacjami nt. większego uwolnienia przez USA rezerw strategicznych.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. DAX spadał o 1,09 proc., francuski CAC 40 zniżkował o 0,58 proc., a brytyjski FTSE 250 szedł w dół o 0,83 proc.

Po fixingu WIG20 był niżej o 2,13 proc. WIG spadł o 1,53 proc. mWIG40 oddał 0,36 proc., a lekko nad kreską był sWIG80 (0,12 proc.). Obroty ostatecznie wyniosły 1,52 mld zł, z czego 1,25 mld dotyczyło dużych spółek.

"Dzisiejsza sesja jest w dół, ale spadek nie jest na tyle silny, żeby jednoznacznie powiedzieć, że spadki wracają i że odwrócenie tendencji na wzrostową się nie powiodło. W ciągu najbliższych kilku sesji trzeba obserwować, czy wyjdziemy górą powyżej 2.200 pkt, czy pozostaniemy poniżej tego poziomu, a jeśli tak, to scenariuszem obowiązującym w średnim terminie jest scenariusz spadkowy" - powiedział Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP, cytowany przez PAP.

W ujęciu sektorowym tylko cztery branże były nad kreską. Zyskały chemia (1,15 proc.), informatyka (0,88 proc.), motoryzacja (0,55 proc.) oraz budownictwo (0,5 proc.). Wśród liderów spadków najwięcej oddały spółki odzieżowe (6,98 proc.), producenci gier (-3,77 proc.) oraz sektor spożywczy (-2,37 proc.).

Spośród spółek z WIG20 najmocniej straciło LPP (-8,24 proc.). To większa korekta ostatnich wzrostów, w ramach których od 7 do 30 marca akcje podrożały o ponad 52 proc.

Mocniej spadły też akcje CD Projektu (-4,34 proc.), w które w podobnym okresie co LPP podrożały o 15 proc.

Spadki w koszyku blue chip były szerokie i objęły 18 podmiotów. Niżej były kursy spółek górniczych oraz banków. Zniżkowali pozostali detaliści: CCC, Dino oraz Pepco. Spadły notowania Cyfrowego Polsatu (-3 proc.) i Orange (-3,07 proc.). Na sześciu spółkach obroty przekroczyły 100 mln zł. Największe były na PKO BP (-2,11 proc.) i wyniosły 139 mln zł, dalej było Allegro (-2,55 proc.) z 111,7 mln zł oraz KGHM (-2,48 proc.) i 110 mln zł.

Na plusie skończył PKN Orlen (0,53 proc.), który opublikował roczny raport z wynikami. Historycznie najlepszy wynik Grupy to blisko 11,2 mld zł zysku oraz przychody na poziomie 131,3 mld zł – niewypracowane dotąd przez żadną polską spółkę. Zysk okazał się o miliard złotych większy niż podany wcześniej przy okazji wyników za IV kwartał. Wyżej był jeszcze tylko Lotos (0,34 proc.)

W drugie linii spadkami wyróżnił się Ten Square Games (-9,92 proc.), który wypracował w czwartym kwartale 2021 roku 30,4 mln zł zysku netto, o 4,5 proc. mniej rdr oraz 67,4 mln zł skorygowanej EBITDA (spadek 13,1 proc.) - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego spółki. Konsensus zakładał 46,4 mln zł zysku netto i 65,5 mln zł skorygowanej EBITDA.

Poniżej 18 zł jest znów kurs Huuuge (-4,99 proc.), a więcej "oddały" również notowania Kernela (-3,39 proc.) oraz Mabionu (-3,37 proc.).

Spadły akcje Develi (-2,71 proc.), która miała w IV kwartale 69,2 mln zł zysku netto, ok. 30 proc. więcej od oczekiwań analityków. Prezes poinformował, że spółka może wypłacić w tym roku wyższą dywidendę niż w roku ubiegłym.

Po drugiej stronie był kurs Selvity (11,56 proc.), po tym jak w ogłoszonej strategii poinformowała, że planuje do 2025 roku trzykrotnie, do 900 mln zł, zwiększyć przychody ze sprzedaży i chce utrzymać wysoką marżę EBITDA. Spółka podała też wyniki za 2021 r. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w czwartym kwartale miała ok. 8 mln zł zysku netto, a analitycy oczekiwali 0,8 mln zł straty.

O 6 proc. podrożały akcje LiveChat po tym jak Wood&Company podniósł cenę docelową spółki do ponad 129 zł.

Podrożały akcje Neuci (4,27 proc.), która odnotowała w IV kw. 2021 roku 25,4 mln zł zysku netto i zapowiedziała 11,5 zł dywidendy na akcję.

Na szerokim rynku wyróżnił się spadek akcji Yolo (-34,91 proc.) po tym jak spółka ogłosiła złożenie wniosku o upadłość. Z kolei o 20,19 proc. podrożały akcje INC, ale dziś nie przekazano nowych informacji, a wczoraj reakcja kursu nie był znacząca na doniesienia o rozmowach z nowymi inwestorami w celu objęcia akcji nowej emisji.

Bankier.pl

MKu