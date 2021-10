Spadki na Wall Street trzeci dzień z rzędu

fot. spatuletail / / Shutterstock

Wtorkowa sesja na Wall Street, podobnie jak dwa dni wcześniej, zakończyła się spadkami głównych indeksów. Rynki czekają na rozpoczęcie sezonu wyników w USA - w środę raporty za trzeci kwartał opublikują największe amerykańskie banki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,34 proc., do 34.378,34 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,24 proc., do 4.350,65 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,14 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.465,92 pkt.

"Dzisiaj zabrakło ważnych informacji, a rynki czekają na to, co wydarzy się w niedalekiej przyszłosci, w tym na wrześniowe dane o inflacji i sprzedaży detalicznej, protokół z ostatniego posiedzenia FOMC i na start sezonu publikacji wyników za trzeci kwartał" - napisali analitycy Stifel w nocie do klientów.

"Istnieje wiele przeciwności, gdy rozpoczynamy sezon wyników za III kw., a inwestorzy będą szukać wskazówek na przyszłość, ponieważ zagrożenie wolniejszym wzrostem PKB jest duże. Rozsądne może być przygotowanie się na więcej wstrząsów po drodze” – powiedział Chris Larkin, dyrektor zarządzający ds. handlu w E-Trade Financial.

Rod von Lipsey, dyrektor zarządzający w UBS Private Wealth Management, wskazał, że oczekiwania dotyczące zysków za trzeci kwartał spadały w ostatnich tygodniach, co powinno stworzyć miejsce na pozytywne niespodzianki, co jest dobre dla ogólnych nastrojów rynkowych.

Akcje GlaxoSmithKline rosły ponad 1 proc. po tym, jak agencja Bloomberg podała, że jednostka produktów konsumenckich firmy o wartości 54 mld USD przyciąga zainteresowanie przejęciem od firm private equity.

Notowania CureVac szły w dół o 5,5 proc. Firma poinformowała, że zaprzestanie opracowywania najbardziej zaawansowanego kandydata na szczepionkę Covid-19. Decyzja została podjęta po tym, jak Europejska Agencja Leków poinformowała firmę, że nie przyspieszy procesu zatwierdzania szczepionki do użycia.

Akcje Nike rosły o 1,5 proc. Goldman Sachs ustalił rekomendację dla akcji spółki na „kupuj”. Airbnb szedł w górę o 3 proc. Cowen podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "równoważ".

W środę rozpocznie się sezon publikacji wyników za trzeci kwartał. Swoje raporty kwartalne opublikują m.in. JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock.

Analitycy szacują stopę wzrostu zysków na poziomie 27,6 proc. dla indeksu S&P 500 w trzecim kwartale, co byłoby trzecią najwyższą stopą wzrostu od 2010 roku.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozostawił bez zmian prognozę wzrostu światowego PKB w 2021 r. na poziomie 6 proc., a szacunki na 2022 r. podniósł do 4,9 proc. - podano w październikowej edycji World Economic Outlook. Według MFW, kolejne fale i nowe warianty wirusa nadal zagrażają perspektywom gospodarczym.

"Skromna rewizja w dół prognoz na 2021 r. maskuje jednak duże spadki w niektórych krajach. Perspektywy dla grupy krajów rozwijających się o niskich dochodach znacznie się pogorszyły z powodu pogarszającej się dynamiki pandemii. Obniżenie prognoz odzwierciedla również trudniejsze perspektywy krótkoterminowe dla grupy rozwiniętych gospodarek, częściowo ze względu na zakłócenia w dostawach. Częściowo równoważąc te zmiany, prognozy dla niektórych eksporterów surowców zostały zrewidowane w górę w związku z rosnącymi cenami surowców. Zakłócenia związane z pandemią w sektorach usługowych spowodowały, że ożywienie na rynku pracy znacznie opóźniło ożywienie produkcji w większości krajów” – napisano w raporcie MFW.

„Czynniki ryzyka dla inflacji mogą się zmaterializować, jeśli wywołane pandemią niedopasowanie popytu do podaży będzie trwało dłużej niż oczekiwano (w tym, jeśli szkody w potencjale podaży okażą się większe niż oczekiwano), prowadząc do bardziej trwałej presji cenowej i wzrostu oczekiwań inflacyjnych, które mogą powodować szybszą niż oczekiwano normalizację polityki monetarnej w gospodarkach rozwiniętych” - dodano w projekcji.

(PAP Biznes)

kkr/ pr/