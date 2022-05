Spadki na Wall Street na koniec miesiąca, ale maj na minimalnym plusie

fot. Miro Vrlik Photography / / Shutterstock

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi spadkami głównych indeksów. Uwaga inwestorów jest nadal zwrócona na dane dotyczące inflacji i możliwe zmiany w polityce monetarnej na świecie.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,67 proc. i wyniósł 32.990,12 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,63 proc. i wyniósł 4.132,15 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,41 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.081,39 pkt.

W skali całego miesiąca Dow i S&P 500 zanotowały minimalne zmiany dzięki silnym wzrostom z zeszłego tygodnia, a Nasdaq spadł o ponad 2 proc.

- Kluczowym i fundamentalnym czynnikiem, na którym się teraz koncentrujemy, jest spowolnienie wzrostu PKB i nasz pogląd, że prognozy dotyczące zysków są zbyt wysokie. Wyższa inflacja i wolniejszy wzrost PKB to teraz pogląd dominujący na rynku, ale to nie znaczy, że jest on w pełni zdyskontowany. Im bardziej wzrosną ceny akcji, tym bardziej jastrzębi będzie Fed – powiedział Michael Wilson, główny amerykański strateg giełdowy Morgan Stanley.

- Rynek przetrawia ostre wzrosty z zeszłego tygodnia i próbuje zrozumieć jego fundamentalne przyczyny. Nadal znajdujemy się głęboko w lesie biorąc pod uwagę największe czynniki ryzyka, jak inflacja, zacieśnianie polityki monetarnej i rosnące stopy procentowe - dodał Peter Boockvar, główny strateg inwestycyjny z Bleakley Advisory Group.

Od swoich historycznych rekordów Dow jest około 10 proc. poniżej, S&P 500 około 14 proc., a Nasdaq oddalił się od szczytu o około 25 proc.

- Rynek niedźwiedzia jest niewiarygodnie trudny do prowadzenia, ponieważ jest on bardzo zmienny i narażony na ostre rajdy w górę - napisał w nocie do klientów Chris Senyek z Wolfe Research.

Eurostat podał we wstępnym wyliczeniu, że ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,1 proc. w maju w ujęciu rdr, po wzroście o 7,5 proc. miesiąc wcześniej i prognozach na poziomie +7,8 proc.

W strefie euro trwa dyskusja na temat podnoszenia stóp proc. Kilka dni wcześniej prezes EBC Christine Lagarde wskazała, że podczas posiedzeń w lipcu i we wrześniu EBC może podwyższyć stopy procentowe po 25 pb. Główny ekonomista Philip Lane poparł ten pomysł w poniedziałek, nazywając posunięcia tej wielkości „tempem wzorcowym” w wychodzeniu ze stymulacji monetarnej, która obejmuje również skupowanie obligacji na dużą skalę.

Niektórzy bankierzy przedstawili pomysł podwyżki o 50 pb po raz pierwszy w historii EBC. Członek Rady Prezesów Klaas Knot powiedział, że dane o inflacji za maj i czerwiec określą, czy taki krok jest uzasadniony.

Włoch Ignazio Visco odrzucił we wtorek perspektywę bardziej agresywnego ruchu stóp, mówiąc, że EBC musi postępować w „porządny” sposób, aby uniknąć potencjalnych turbulencji na rynku obligacji. Jego francuski kolega, Francois Villeroy de Galhau, powiedział, że najnowsze dane o inflacji uzasadniają „stopniową, ale zdecydowaną” normalizację polityki pieniężnej.

„Nie widać gwałtownego spowolnienia inflacji w strefie euro. Nawet jeśli nie będzie przerw w dostawach rosyjskiej ropy i gazu, a wzrost cen energii znacznie spadnie w miarę upływu roku, stopa inflacji prawdopodobnie nadal będzie wynosić około 6 proc. do końca roku” – powiedział Christoph Weil, ekonomista Commerzbanku.

We wtorek spadały akcje przemysłowe powiązane z cyklem gospodarczym. 3M, Honeywell i Boeing traciły po około 2 proc. Opieka zdrowotna była najgorzej wypadającym sektorem S&P 500, spadając o 1,8 proc. Johnson & Johnson tracił prawie 3 proc.

Akcje giganta e-commerce Alibaba Group rosły o 4 proc., JDcom zyskał 6 proc., a Baidu 4,5 proc. Notowane na giełdzie w USA akcje chińskich spółek są na dobrej drodze, aby nadrobić swoje miesięczne straty, ponieważ złagodzenie restrykcji covidowych w głównych miastach Chin i lepsze niż oczekiwano dane gospodarcze uspokoiły inwestorów.

Akcje spółek energetycznych były jedynym pozytywnym sektorem we wtorek. Marathon Oil rósł o ponad 5 proc., Diamondback Energy o 4 proc., a Occidental Petroleum o ponad 3 proc.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 12 pb do 2,85 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 10 pb do 3,07 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 29 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 177 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 118,31 USD za baryłkę, po wzroście o 2,8 proc., lipcowe futures na Brent idą w górę o 1,64 proc. do 123,69 USD/b. (PAP Biznes)

kkr/ pr/