Spadki na Wall Street kolejny dzień z rzędu. W tle Fed i limit zadłużenia USA

OPINIA "Dominacja największych spółek przytłaczająca". Za tegoroczny wzrost S&P500 odpowiada jedynie 20 spółek W ostatnich tygodniach indeksy światowe biły rekordy. Wzrosty zdominowały jednak największe spółki - bez większej szerokości rynku nie uda się ich utrzymać. Wówczas może wypełnić się stara rynkowa maksyma "sell in May and go away" - uważa Jarosław Niedzielewski, dyrektor departamentu inwestycji w Investors TFI.