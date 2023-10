Spadki na Wall Street. Rentowności ważniejsze od dobrych wyników

Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wyraźnymi spadkami głównych indeksów. Rynkowi akcji szkodzą najwyższe od kilkunastu lat rentowności obligacji. Nie pomogły mieszane wyniki spółek.

S&P500 zaliczył spadek o 1,34%, schodząc do poziomu 4 314,60 punktów. Nasdaq zniżkował o 1,62%, zatrzymując się na wysokości 13 314,30 pkt. Średnia przemysłowa Dow Jonesa obniżyła się o 0,98%, do 33 665,08 pkt.

Był to też kolejny dzień spadku rynkowych cen obligacji skarbowych w USA, co było obrazowane przez rosnące rentowności tych papierów. Rentowność 10-letenich Treasuries sięgnęła w porywach 4,9280% i była najwyższa od 2007 roku. Dochodowość obligacji 30-letnich ponownie przekroczyła barierę 5% i była najwyższa od 14 lat.

Tym razem nowy szczyt wyznaczyły także rentowności obligacji 2-letnich, które wzrosły do 5,2370%. To najwyższa wartość od 23 lat ilustruje nasilenie się oczekiwań na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych w Rezerwie Federalnej. Rynek terminowy wycenia na blisko 40% szanse na ruch o 25 pb. na grudniowym posiedzeniu FOMC.

Rentowności długoterminowych obligacji skarbowych bywają porównywane do „rentowności” indeksu S&P500 rozumianej jako iloraz przyszłych zysków przypadających na ten indeks do jego wartości. Tak liczona „rentowność” S&P500 już niemal zrównała się z rentownością 10-letnich Treasuries. Inwestor ma więc do wyboru inkasowanie „pewnych” niemal 5% do roku przez 10 lat lub wystawienie swojego kapitału na ryzyko trzymania portfela akcji wycenianych na blisko 20-krotność oczekiwanych zysków spółek za następne 4 kwartały (forward p/e).

Tymczasem na froncie raportowania wyników za III kwartał korporacyjne zyski nie wyglądają źle. Procter&Gamble zaraportował 1,83 USD zysku na akcję (EPS) wobec oczekiwanych 1,72 USD oraz 1,57 USD rok temu. Akcje P&G podrożały o 2,5%. Za to notowania banku Morgan Stanley spadły o blisko 7%, choć zaraportowany EPS w wysokości 1,38 USD okazał się wyższy od prognozowanych przez analityków 1,32 USD. Był jednak znacznie niższy niż rok temu (1,53 USD).

Tylko o 0,8% przeceniono akcje Travelers, mimo że zaraportowane zyski były wręcz katastrofalnie niskie (1,95 USD na akcję) względem rynkowego konsensusu (2,99 USD). Był to efekt większych niż rok temu strat ubezpieczyciela poniesionych z powodu katastrof naturalnych. Po środowej sesji wyniki za III kwartał pokażą Tesla i Netflix.

