Spadki na Wall Street. Nasdaq na minusie trzecią sesję z rzędu

Indeksy w USA spadły na koniec środowej sesji, a Nasdaq zaliczył trzecią spadkową sesję z rzędu. Inwestorzy obawiają się, że lepsze od oczekiwań dane makro zmuszą Fed do kolejnej podwyżki stóp proc.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,57 proc. i wyniósł 34.443,19 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,7 proc. i wyniósł 4.465,48 pkt.

Nasdaq Composite stracił 1,06 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.872,47 pkt.

Największymi spadki zaliczyły Nvidia i Apple, które zniżkowały po ponad 3 proc. Amgen i Boeing spadły po około 2 proc.

Tellurian wzrósł o 10 proc. po tym, jak firma naftowo-gazowa podpisała umowę na dostawy z Baker Hughes dla swojego projektu eksportu amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego.

Prezes Rezerwy Federalnej w Bostonie Susan Collins powiedziała w środę, że decydenci Fedu będą musieli uzbroić się w cierpliwość, oceniając dane gospodarcze, aby określić kolejne kroki i że dalsze zacieśnianie polityki monetarnej może być nadal wymagane, w oparciu o to, co pokazują trendy. Następne posiedzenie Fedu odbędzie się w dniach 19-20 września.

"Przedłużenie cięć produkcji ropy naftowej przez Rosję i Arabię Saudyjską do końca roku prawdopodobnie zwiększy presję inflacyjną" - powiedział w nocie Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.

"Może to zmusić Fed do utrzymania stóp procentowych na wyższym poziomie przez dłuższy czas, co pomaga podważyć bardziej komfortową narrację, że trajektoria stóp procentowych jest na dobrej drodze do zmiany" - dodał.

Inwestorzy analizują dane makro z USA.

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w sierpniu wzrósł do 54,5 pkt., wobec 52,7 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 52,5 pkt.

„Indeks ISM wzmocnił wszystkie obawy, które od tygodni nękały akcje – wyższe rentowności podcinały wyceny akcji, solidny wzrost PKB i uporczywa inflacja utrzymują presję na Fed” – powiedział Adam Crisafulli z Vital Knowledge.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w lipcu wyniósł 65 mld USD wobec 63,7 mld USD deficytu miesiąc wcześniej, po korekcie z 65,5 mld USD.

Dolar umacnia się o 0,05 proc. wobec koszyka walut do 104,85 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 87,58 USD za baryłkę, po wzroście o 1,04 proc., a listopadowe futures na Brent rosną o 0,7 proc. do 90,69 USD/b. (PAP)

