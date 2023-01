Spadki na Wall Street. Nasdaq oddał niemal 2%

Po trwającej od początku roku wzrostowej fali na nowojorskie parkiety znów zawitały spadki. Najmocniej ucierpiały wielkie spółki technologiczne i to one pociągnęły dół w giełdowe indeksy.

fot. Michael Nagle / / Xinhua

Nasdaq Composite zaliczył spadek o 1,96% i w ten sposób zaliczył najgorszą sesję od 22 grudnia. S&P500 stracił 1,30%, ale utrzymał się powyżej 4 000 punktów oraz powyżej przebitej tydzień temu linii zeszłorocznego trendu spadkowego. Dow Jones oddał 0,77% i zakończył sesję na poziomie 33 717,09 pkt.

Podaż koncentrowała się na walorach wielkich technologicznych quasi monopoli. Akcje Apple’a przeceniono o 2%, Microsoftu o 2,2%, Mety o 3,1 %, zaś Alphabetu o 2,5%. O blisko 6% spadły notowania Nvidii, a Tesli o 6,3%. W czwartek na rynek trafią raporty kwartalne Apple’, Amazona oraz Alphabetu.

Generalnie to będzie pracowity tydzień dla inwestorów z Wall Street. Sprawozdania finansowe za IV kwartał opublikuje ponad sto spółek z indeksu S&P500. Jak do tej pory wynikami pochwaliło się 140 emitentów z S&P500, a zaraportowane zyski spółek przypadający na ten indeks miały w ocenie analityków spaść o 3% rdr.

Być może na rynku dała o sobie znać chęć do realizacji zysków po tym, jak od początku roku S&P500 urósł o 4,6% i mierzy w najlepszy pod względem stopy zwrotu styczeń od czterech lat. Warto jednak też zwrócić uwagę na poniedziałkowy wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. To może być sygnał, że rynek zaczyna się obawiać wyniku rozpoczynanego we wtorek dwudniowego posiedzenia władz Rezerwy Federalnej.

- Chociaż podwyżki stóp powodują spowolnienie gospodarki USA, pojawiły się nadzieje, że nadal będzie miała ona miękkie lądowanie. Jednak przed kluczowym posiedzeniem Fed w tym tygodniu panuje nerwowość - powiedziała Susannah Streeter, analityczka rynkowa w Hargreaves Lansdown cytowana przez PAP.

Od kilku miesięcy na rynkach finansowych dominuje narracja, że Fed „spasuje” i nie dowiezie obiecywanych podwyżek stóp procentowych i że już pod koniec roku zacznie je obniżać. Na razie jednak nic na to nie wskazuje, a kolejne wypowiedzi członków FOMC mają jednoznacznie „jastrzębią” wymowę. Rynkowy konsensu zakłada, że w środę Fed podniesie stopę funduszy federalnych już tylko o 25 pb., co ma być przedostatnią podwyżką w ramach cyklu rozpoczętego w marcu 2022 roku.

- Przy wciąż napiętym rynku pracy w USA, podwyższonej inflacji bazowej i łagodzeniu warunków finansowych, ton prezesa Fed Powella będzie jastrzębi, podkreślając, że redukcja do podwyżki o 25 pb. nie oznacza, że nadchodzi pauza. Oczekujemy również, że Powell będzie nadal odpierał rynkową wizję obniżek stóp procentowych jeszcze w tym roku – powiedział Bruce Kasman, główny ekonomista JPMorgan, który spodziewa się kolejnej podwyżki w marcu.

KK