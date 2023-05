Spadki na Wall Street. Fed nie chce mówić o obniżkach stóp proc.

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami. W centrum uwagi było posiedzenie Rezerwy Federalnej - decyzja o podwyżce stóp proc. o 25 pb. jest zgodna z oczekiwaniami rynku, ale inwestorów rozczarował brak gotowości prezesa Fed Jerome'a Powella do rozmowy o ich obniżce w najbliższym czasie.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 270 punktów, czyli o 0,80 proc. i wyniósł 33.414,24 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,70 proc. i wyniósł 4.090,75 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,46 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.025,33 pkt.

Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 5,00-5,25 proc. Fed podał, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej może być właściwe, ale będzie zależało od napływających danych.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 500 pb. Stopy proc. w USA są najwyższe od 2007 r., a tempo ich podnoszenia jest najwyższe od początku lat 80., gdy prezesem Fedu był Paul Volcker.

W obecnym otoczeniu obniżki stóp proc. nie byłyby właściwe - ocenił prezes Fedu Jerome Powell podczas konferencji po posiedzeniu Rezerwy.

"Mamy pogląd, że inflacja nie spadnie tak szybko. To zajmie trochę czasu. I w tym świecie, jeśli ta prognoza będzie zasadniczo słuszna, nie byłoby właściwe obniżanie stóp procentowych. W ciągu ostatnich dwóch lat narracja była taka, że inflacja spada. Patrząc na usługi inne niż mieszkaniowe, naprawdę niewiele się zmieniło. Uważamy więc, że popyt będzie musiał nieco osłabnąć, a warunki na rynku pracy będą musiały nieco bardziej się złagodzić, aby zacząć dostrzegać postęp. W takim otoczeniu nie byłoby właściwe obniżanie stóp procentowych" - powiedział prezes Fedu.

Decyzja ws. pauzy w cyklu podnoszenia stóp proc. nie została dzisiaj podjęta - poinformował prezes Fedu Jerome Powell podczas środowej konferencji po posiedzeniu Rezerwy. Jego zdaniem, gospodarka USA będzie nadal rosnąć w umiarkowanym tempie w tym roku, a warunki w systemie bankowym USA poprawiły się od marca.

"To moja własna ocena najbardziej prawdopodobnej ścieżki dla wzrostu PKB w USA. Nie mam wpływu na to, co myślą inni gubernatorzy. To właściwie dobrze, że personel i poszczególni uczestnicy posiedzeń mogą mieć różne punkty widzenia. Prognoza Fedu przewidywała łagodną recesję i przez to scharakteryzowałbym ją jako taką, w której wzrost bezrobocia jest mniejszy niż typowy dla współczesnych recesji" - powiedział Powell.

Giełdowi inwestorzy, oprócz decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, otrzymali w środę sporą porcję najnowszych danych makroekonomicznych.

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w kwietniu wzrósł do 51,9 pkt., wobec 51,2 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 51,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w kwietniu 53,6 pkt. wobec 52,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 53,7 pkt.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w kwietniu 53,4 pkt. wobec 52,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 53,5 pkt.

W firmach w USA przybyło w kwietniu 296 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 142 tys. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 145 tys. - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 148 tys.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo spadł o 1,2 proc. w tygodniu zakończonym 28 kwietnia - podało Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). Poprzednio indeks wzrósł o 3,7 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro w marcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,5 proc. wobec 6,6 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 6,6 proc.

AMD spadł kilka proc. po tym, jak spółka podała, że w II kw. spodziewa się przychodów w przedziale 5,0-5,6 mld USD wobec oczekiwanych 5,51 mld USD.

Akcje Starbucksa spadły, gdyż całoroczne prognozy finansowe spółki rozczarowały inwestorów.

Ford zniżkował, mimo że skorygowany zysk koncernu samochodowego na akcję w I kw. wyniósł 63 centy wobec oczekiwanych 42 centów.

Akcje Eli Lilly zyskały kilka proc. po tym, jak firma farmaceutyczna opublikowała dane z badań klinicznych wykazujące, że jej lek donanemab spowolnia postęp choroby Alzheimera.

Akcje banków regionalnych nadal były pod presją w środę, ponieważ skutki upadku First Republic Banku nadal odbijają się na rynku.

„W całym sektorze finansowym wciąż panuje niepokój. To istotne, bowiem na ostatnim posiedzeniu FOMC prezes Fed Powell dał nam nowe wskaźniki do obserwowania pod względem tego, czy zamierzają podnieść stopy procentowe, czy nie. I to jest zakres zaostrzenia kredytu, który ma miejsce w gospodarce” - powiedziała Anastasia Amoroso z iCapital.

Ponownie mocno taniała ropa naftowa z powodu obaw o globalne spowolnienie gospodarcze. Kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 68,29 USD za baryłkę, po spadku o 4,7 proc., a lipcowe futures na Brent zniżkują o 4,3 proc. do 72,05 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 1,3 mln baryłek, czyli o 0,3 proc. do 459,6 mln baryłek. (PAP Biznes)

