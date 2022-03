Spadki na Wall Street. Dolar, frank i złoto w górę

fot. Michael Nagle / / Xinhua News Agency

Inwestorzy pozbywali się akcji i walut rynków wschodzących, kupując dolara, franka szwajcarskiego, złoto i amerykański obligacje skarbowe. Jednym zdaniem był to rajd ku bezpiecznym przystaniom.

W Europie najważniejszą kwestią jest sytuacja w Ukrainie, której wojska już dziewiąty dzień toczą zacięte walki z armią Rosji. Zachodnie sankcje mające na celu osłabienie gospodarki rosyjskiej i uderzenie w finanse Kremla sieją coraz większe spustoszenie na rynkach finansowych. W piątek główne indeksy europejskie zniżkowały od 3,5% w Londynie przez 4,4% we Frankfurcie i prawie 5% w Paryżu po 6,2% w Mediolanie.

Do tej pory giełdy amerykańskie reagowały znacznie spokojniej niż europejskie, co nie dziwi zważywszy nie tylko na geografię, ale też na skutki ekonomiczne, znacznie dotkliwsze dla krajów europejskich niż dla USA czy Kanady. Amerykanów martwi w zasadzie tylko drożejąca ropa naftowa. Ropa Brent kosztowała w piątek przeszło 118 USD za baryłkę (+7%), kończąc dzień na najwyższym poziomie od niemal 10 lat. Od rosyjskiej agresji na Ukrainę surowiec ten podrożał o 25%.

Drożejące paliwa podbijają i tak już najwyższą od 40 lat inflację cenową w Stanach Zjednoczonych, zmuszając Rezerwę Federalną do szybszej (aczkolwiek i tak mocno spóźnionej) normalizacji polityki pieniężnej. Oczekuje się, że w marcu Fed podniesie stopy procentowe o 25 pb. i że do końca roku stopa funduszy federalnych „dojedzie” do zaledwie 1,50-1,75%. Będzie to więc bardzo łagodny cykl podwyżek zważywszy na skalę i uporczywość inflacji cenowej.

Zwykle w pierwszy piątek miesiąca wydarzeniem dnia na Wall Street są dane z amerykańskiego rynku pracy. Statystyki za luty okazały się znacznie lepsze od oczekiwań większości ekonomistów, aczkolwiek zaskoczeniem in minus była stagnacja płac. Jednakże w „normalnych” czasach przy blisko 8-procentowej inflacji CPI i 3,8-procentowym bezrobociu stopa funduszy federalnych zapewne zbliżałaby się do 10%. Teraz wynosi prawie zero. Po takim raporcie BLS Fed nie ma już wymówek.

Mimo to we wszystkich segmentach rynku finansowego było widać zmasowaną ucieczkę od ryzyka, aczkolwiek spadki na Wall Street nie były przesadnie głębokie. Dow Jones stracił 0,53%, schodząc do 33 614,67 punktów. S&P500 poszedł w dół o 0,79 %, do 4 328,87 pkt. Wyraźnie słabszy był Nasdaq, który zaliczył spadek o 1,66% i zakończył tydzień na poziomie 13 313,44 pkt.

Warto odnotować też siłę amerykańskich obligacji skarbowych. Rentowność 10-letnich Treasuries spadła o 11 pb., do 1,73%. Dochodowość papierów 2-letnich obniżyła się poniżej 1,5%. Spadek rentowności sygnalizuje wzrost ceny rynkowej obligacji. Dolar amerykański na parze z euro był najmocniejszy od maja 2020 roku, tylko w piątek umacniając się o 1,3% i zyskując ponad 4% od początku roku. Pomimo aprecjacji dolara notowania złota zwyżkowały o 1,7%, osiągając poziom 1 970,95 USD za uncję trojańską. To najwyższy kurs zamknięcia od września 2020. Frank szwajcarski po raz pierwszy od 2011 roku niemal zrównał się wartością z euro.

Krzysztof Kolany