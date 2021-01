Spadki na Wall Street

fot. Miro Vrlik Photography / Shutterstock

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się na sporych minusach. Inwestorzy martwią się rosnącą liczbą nowych przypadków koronawirusa i czekają na wyniki wyborów do Senatu w Georgii.

Indeks Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,25 proc. do 30.223,89 pkt. S&P 500 zniżkował o 1,48 proc. do 3.700,65 pkt. Nasdaq Comp. spadł o 1,47 proc. do 12.698,45 pkt.

"W czasie mojej kariery widziałem wiele szalonych rajdów z oderwanymi od fundamentów wycenami akcji, ale one wszystkie miały jeden punkt wspólny. Na koniec zderzały się ze ścianą, przechodząc w bardzo bolesną korektę" - powiedział w telewizji CNBC miliarder i inwestor giełdowy Carl Icahn.

Indeks DJI w dół ciągnął Boeing, którego kurs zniżkował ponad 3,5 proc. Spadały notowania spółek z sektora nieruchomości i użyteczności publicznej, co wpływa na spadki S&P500.

Ponad 5 proc. zniżkowały akcje Coca-Coli.

W górę o 4,5 proc. szły z kolei akcje Tesli, po tym, jak amerykański producent samochodów elektrycznych poinformował w sobotę, że dostarczył w ostatnim kwartale 180.570 pojazdów, przewyższając oczekiwania.

Tymczasem na rynek spłynął mocny odczyt indeksu PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym. Indeks w grudniu wzrósł do 57,1 pkt. wobec 56,7 pkt. w poprzednim miesiącu.

Wall Street ma za sobą dobry, choć burzliwy rok - w całym 2020 r. DJI zyskał 7,3 proc., S&P 500 wzrósł o 16,3 proc., a Nasdaq Comp. poszedł w górę aż o 43,6 proc. Inwestorzy liczą, że 2021 r. będzie jeszcze lepszy.

Bezprecedensowe wsparcie fiskalne i monetarne dla gospodarek - w połączeniu z opracowaniem i wprowadzeniem na rynek szczepionek na Covid-19 - pomogło rynkowi odzyskać siły po mocnych spadkach na początku kryzysu.

"Giełda ma szansę na dalsze zwyżki w 2021 r., w oparciu o dwa filary - skoordynowaną politykę fiskalną i monetarną oraz udane wprowadzenie szczepionki przeciwko COVID" - ocenia Marc Chaikin, dyrektor generalny Chaikin Analytics. Dodaje jednak, że "po drodze do wzrostów pojawią się wyboje".

Tymczasem w USA walka z COVID-19 nie ustaje - od początku pandemii w Stanach Zjednoczonych koronawirusem zakaziło się już ponad 20 mln osób, stwierdzono ok. 350 tys. przypadków śmiertelnych.

Wdrażanie szczepień na COVID-19 w USA zostało ostatnio spowolnione z powodu ograniczeń w dostawach.

Szef operacji Warp Speed - instytucji powołanej w USA w celu przyspieszenia opracowywania, produkcji i dystrybucji szczepionek na COVID-19 - powiedział w niedzielę, że Stany Zjednoczone mogą przyspieszyć wdrażanie szczepionek, podając grupie Amerykanów połowę dawki leku opracowanego przez firmę Moderna. "Wiemy, że szczepionka Moderna, przy podaniu połowy dawki osobom w wieku od 18 do 55 lat, wywołuje identyczną odpowiedź immunologiczną jak normalna dawka" - zaznaczył.

O pierwszym przypadku nowej odmiany koronawirusa, pochodzącej z Wielkiej Brytanii, w stanie Nowy Jork poinformowano w poniedziałek tuż przed zamknięciem sesji.

Amerykańscy inwestorzy przyglądają się też wydarzeniom w stanie Georgia, który przygotowuje się do wyborów do Senatu. Wybory są zaplanowane na wtorek i jeśli Demokraci zdobędą oba dostępne mandaty, będą mieć większość w Izbie.

John Stoltzfus, główny strateg inwestycyjny z Oppeneheimer, uważa, że S&P 500 może spaść około 10 proc. jeśli wybory w Georgii wygrają kandydaci Demokratów.

"To opinia więcej niż tylko kilku ludzi z Main Street czy z Wall Street, że jeśli jutrzejsze wybory wygrają Demokraci - zdobywając kontrolę nad Senatem podobnie jak w Izbie Reprezentantów - to zaszkodzi to biznesowi, gdyż z dużym prawdopodobieństwem można spodziewa się znaczącego wzrostu podatków dla firm" - powiedział Stoltzfus. (PAP)

