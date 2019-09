Spadki na Wall Street

Piątkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami głównych indeksów, a do pogorszenia nastrojów przyczyniła się informacja, że chińska delegacja, która przybyła do USA na rozmowy dotyczące rozwiązania konfliktu handlowego, skróciła swój pobyt i wraca do Pekinu.

Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,59 proc. do 26 935,07 pkt. To drugi spadkowy dzień dla tego indeksu z rzędu. S&P 500 zniżkował o 0,49 proc. do 2991,99 pkt. Nasdaq Comp. spadł o 0,80 proc. do 8117,67 pkt.

„Wygląda na to, że rynek jest w stanie wyczekiwania, szukając wskazówek, czy gospodarka będzie rosła w siłę, czy też będzie dalej spowalniać” - powiedział Rick Meckler, partner w Cherry Lane Investments.

W Waszyngtonie w czwartek rozpoczęły się rozmowy wiceministra finansów Chin Liao Mina z zastępcą reprezentanta USA ds. handlu Jeffrey’em Gerrishem. Miało to być "przygotowywanie gruntu" przed zaplanowaną na początek października kolejną rundą negocjacji amerykańsko-chińskich w Waszyngtonie. Sekretarz handlu USA Wilbur Ross powiedział, że w trakcie negocjacji potrzeba „skorygować duże dysproporcje, a nie tylko obecny deficyt handlowy”. Wiceprezydent USA Mike Pence ogłosił, że „era ekonomicznej kapitulacji wobec Chin skończyła się”.

W piątek okazało się, że wizyta chińskiej delegacji na farmach rolnych w Montanie nieoczekiwania została odwołana, a Chińczycy są w drodze do Pekinu. Wcześniej prezydent Trump zapowiadał, że Chiny mogą zwiększyć zakupy produktów rolniczych z USA jako część dwustronnej umowy handlowej. Odwołanie wizyty w Montanie zostało odczytane jako sygnał, że oba kraje nie przybliżyły się do osiągnięcia porozumienia.

W ocenie Charlesa Kaye’a, jednego z CEO w funduszu private equity Warburg Pincus „trzeba nauczyć się żyć” z niepewnością wokół handlu.

„Musimy żyć z tą niepewnością, która zakłada, że w obecnej dynamice negocjacji będą punkty współpracy i punkty sporu. Miejmy nadzieję, że żadna z tych różnic nie zmieni się w coś, co ma w jakiś sposób bardziej negatywny wymiar” - powiedział Kaye.

pr/ kkr/ sp/