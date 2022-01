Spadki na GPW przybierają na sile. Konflikt na Ukrainie i inflacja w tle

fot. Marek Wiśniewski / / FORUM

Obawy o materializację ryzyka bardziej zdecydowanej walki z inflacją oraz wybuchu konfliktu na Ukrainie ściągają w dół giełdowe indeksy. Szerokie spadki na GPW przybierają na sile.

Piątkowa wypowiedź prezesa NBP o niedoważeniu przez rynek skali podwyżki stóp procentowych w Polsce oraz napływające informacje o coraz bardziej prawdopodobnym konflikcie Rosji z Ukrainą powodują wycofywanie kapitału z warszawskiej giełdy. Zawiadujący rynkami na świecie kapitał amerykański od początku roku wyprzedaje akcje spółek z Wall Street, zwłaszcza technologicznych dając sygnał do odwrotu z ryzykownych aktywów. Tym kursem od kilkunastu dni podąża też polski rynek dodatkowo "zachęcony" planami zacieśniana polityki monetarnej przez RPP.

Początek handlu w Warszawie nie zwiastował tak dużej wyprzedaży. WIG20 otworzył się tylko 0,14 proc. pod kreską, jednak do południa popyt nie był w stanie przeciwstawić się sile niedźwiedzi. Zwłaszcza w otoczeniu, na którym wszystkie europejskie indeksy są pod kreską, a rosyjska giełda traciła po godz. 12.00 ponad 7 proc.

Zobacz także Zacznij inwestować z głową. Skorzystaj z oferty Finax

Jednak skala spadków w Warszawie jest wyraźnie większa niż w Europie, gdzie obserwujemy ok. 2 proc. przecenę indeksów bazowych (DAX, CAC40). Na GPW fala spadków jest szeroka i obejmuje wszystkie główne indeksy oraz indeksy sektorowe. Ponad 84 proc. spółek głównego rynku doświadcza przeceny.

W południe na GPW WIG20 tracił już ponad 3 proc.notując poziom 2 205 pkt. i był najniżej od 17 grudnia. WIG był niżej o 3,4 proc. Jeszcze większa przecena dotykała małe i średnie spółki. mWIG40 tracił 3,7 proc. a sWIG80 w okolicach 4 proc. Po trzech godzinach handlu obroty przekroczyły 780 mln zł.

Najwięcej traciły branże leków (ok. -7,3 proc.) przez wyprzedaż akcji Mabionu (ok. -12,8 proc.) Biomedu (ok. -6,5 proc.) czy Celon Pharmy (ok. – 6 proc.) W dół nurkują kursy spółek górniczych (ok. -4,8 proc.) i paliwowych (ok.-4,4 proc.). Wszystkie 14 indeksów sektorowych notowało spadki.

W WIG20 zniżki notowały prawie wszystkie komponenty indeksu a ich skala była największa na Mercatorze (-6,2 proc.) Lotosie (-6,1 proc.) czy JSW (-6,1 proc.). Ponad 4 proc. były niżej także akcje CCC, Allegro, KGHM-u, PKN Orlen czy PGNiG. Pozostałe spółki traciły pomiędzy 1,5 proc. a 3,5 proc.

Popyt próbuje walczyć na walorach Dino, jednak kurs detalisty był tylko ok. 0,2 proc nad kreską.

Warto też zwrócić uwagę na notowania indeksu WIG-Ukraina, którego dotyczy ryzyko po części dyskontowane przez inwestorów. Indeks po godz.12 zniżkował ok. 4,95 proc., a w dużej mierze związany ze spółkami ukraińskimi sektor spożywczy spadał o 4,8 proc.

MKu