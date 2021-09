Spadki na GPW po raz trzeci z rzędu

fot. Borys Skrzyński / / Puls Biznesu

Nowy tydzień na polskiej giełdzie rozpoczął się od lekkich spadków. Na osłodę inwestorzy dostali od GPW "muzyczny prezent" związany z 30-leciem istnienia polskiego rynku akcji.

W poniedziałek WIG20 stracił 0,29 proc., cofając się do poziomu 2292,47 pkt. Dla flagowego indeksu polskiej giełdy była to trzecia spadkowa sesja z rzędu – ostatni, i to wyraźny, ruch w górę to środowe odbicie (2,46 proc.) po poniedziałkowych silnych spadkach związanych z obawami o los Evergrande Group.

W odmiennych kolorach zaświeciły się dwa główne indeksy mniejszych spółek: mWIG40 (-0,2 proc.) i sWIG80 (0,26 proc.). Z kolei szeroki WIG stracił 0,19 proc., lecz na koniec dnia obronił poziom 70 000 pkt. Obroty przekroczyły miliard złotych.

W WIG20 najmocniej rosły dziś państwowe spółki na literę „P”: PKN Orlen (1,17 proc.), Pekao (1,11 proc.) i PKO BP (1,10 proc.). Burzliwie zachowujące się w ostatnim czasie akcje JSW dziś zdrożały o skromne 0,81 proc.

Słabo wypadł dziś segment odzieżowy – akcje LPP w dół o 2,69 proc., zaś CCC o 3,56 proc. W efekcie WIG-Odziez był dziś drugim najsłabszym indeksem sektorowym na całej GPW (-2,7 proc.). Gorzej radził sobie tylko WIG-Leki (-2,82 proc.), na którego kondycji zaważył silny spadek walorów Celon Pharm (-7,44 proc.).

Wśród pozostałych spółek, warto było dziś zwrócić uwagę m.in. na ML System (8,20 proc.), którego akcje podrożały w reakcji na komunikat o zawarciu umowy o współpracy z grupą Pilkington. Z kolei na imponującą zwyżką Bumechu (20,06 proc.) stały przedstawione w piątek wyniki finansowe oraz oczywiście ogólny rynkowy klimat związany z drożejącym węglem. Na piątkowy raport o kondycji finansowej spółki zareagowali dziś także akcjonariusze ZE PAK (9,59 proc.). Informacje o odpisach oraz planowanej emisji akcji i obligacji przez Medicalgorithmics zbiły kurs akcji spółki o 12,45 proc.

Michał Żuławiński