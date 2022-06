Wyraźne spadki indeksów dniu decyzji RPP. Wszystkie sektory niżej

/ Bankier.pl

Decyzja RPP była zgodna z oczekiwaniami, ale indeksy na GPW pogłębiły dwutygodniowe minima. Skala przeceny była największa w segmencie dużych spółek i mocniejsza niż wynikałoby to z ogólnoświatowego sentymentu.

WIG20 spadł o 1,96 proc. do 1 1792,8 pkt., WIG tracił 1,8 proc. do 56 070 pkt. Spadały również indeksy reprezentujące małe i średnie spółki. mWIG40 poszedł w dół o 1,85 proc., a sWIG80 spadł o 0,84 proc. Obroty wyniosły 890 mln zł, z czego 714 mln dotyczyło dużych spółek.

Indeksy na GPW w dniu decyzji RPP w sprawie stóp procentowych, mimo otwarcia w granicach odniesienia, w dalszej części handlu kontynuowały spadki z dnia poprzedniego. Podobnie było w całej Europie, gdzie presja na akcyjne aktywa wynikała z wyceny skali zacieśniania polityki monetarnej.

W czwartek odbędzie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, który może zakończyć skup aktywów i utorować drogę do wyjścia z 8 lat ujemnych stóp procentowych, w piątek poznamy dane o amerykańskiej inflacji CPI, która będzie głównym motywem decyzji FOMC w następnym tygodniu.

Na polskim rynku sentyment płynący z rynków bazowych były dodatkowo pod wpływem oczekiwania na decyzję RPP. Ta ostatecznie podniosła stopy procentowe o 75 pb do 6 proc. Reakcja indeksów po samej decyzji nie była gwałtowna. Poziomy spadków wypracowane przez podaż zostały podtrzymane. Na rynku pojawiły się szacunki OECD, mówiące o niskim wzroście PKB w 2023 r. i wysokiej inflacji.

„Rynki akcji dążą do osiągnięcia „kruchej” równowagi między nadzieją - że inflacja osiąga szczyt, a strachem - przed spowolnieniem gospodarczym" - wskazał w rynkowej nocie strateg Barclays Emmanuel Cau, cytowany przez PAP.

Spadki na GPW były wyraźnie mocniejsze niż na innych rynkach europejskich, gdzie DAX i CAC40 zniżkowały w okolicach 1 proc., IBEX35 tracił 0,4 proc., a włoski FTSE MIB 0,8 proc. Pierwsze godziny handlu kasowego w USA przyniosły mieszane nastroje ze spadkami S&P500 i wzrostami Nasdaqa, w skali ok. 0,2 proc. w obu przypadkach.

W ujęciu sektorowym na GPW spadło wszystkie 14 indeksów. Najmocniej spadały spółki bankowe (-2,52 proc.) oraz media (-2,52 proc.). Banki razem z górnictwem (-1,64 proc.) to były branże, na których handlowano najwięcej pod względem obrotów. Najmniejsze spadki zaliczyły paliwa, motoryzacja, sektor spożywczy i budownictwo - poniżej 1 proc.

W WIG20 najwięcej handlowano na spółkach górniczych, bankach i spółkach paliwowych. Liderem pod tym względem było JSW (-0,31 proc.) z ponad 93,8 mln zł obrotu. Kurs nie zdołał zaliczyć trzeciej wzrostowej sesję z rzędu, ale i tak utrzymał się na poziomie ok. 70 zł. Lepiej od reszty zachowały się kursy LPP (-0,19 proc.) i Dino (0,33 proc.),

Niewiele spadły akcje trio dążącego do fuzji - PKN Orlen, Lotosu i PGNiG. Od 0,54 proc. do 1,08 proc. Jak poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek "z dużym prawdopodobieństwem jeszcze przed walnymi zgromadzeniami Orlenu i Lotosu zakomunikujemy wspólne projekty w zakresie rozwoju łańcucha petrochemicznego z Saudi Aramco i Sabic o wartości kilku miliardów USD".

Dalej w centrum uwagi były banki, dla których podwyżki są wsparciem przychodów odsetkowych, a jednocześnie budują presję na coraz większe kontrybuowanie do pakietów pomocowych dla kredytobiorców, wprowadzanych przez rząd. Sektor stracił 3 proc. pogłębiając w czasie sesji spadki im bliżej było decyzji RPP. We wtorek największe banki poinformowały o szacowanych kosztach wpłaty na fundusz pomocowy. W sumie to ponad 3,17 mld zł. Notowania mBanku zniżkowały o 4,25 proc. , Santander był niżej o 1,92 proc., kurs PKO BP oddał 3,14 proc., a Pekao 1,65 proc.

W koszyku dużych spółek najwięcej straciły akcje CCC (-6,04 proc.), Allegro (-4,31 proc.) To efekt obaw inwestorów o ryzyko obsługi zadłużenia spółek w środowisku wysokich stóp procentowych przy jednoczesnym ograniczeniu dochodów rozporządzalnych konsumentów. Mocniej zniżkowały również walory PZU (-3,66 proc.) i Orange (-3,72 proc.). Nowe minima po wczorajszej sesji wyznaczył kurs CD Projektu (-1,71 proc.) - to najniższy kurs od 7 marca 2018 r.

W dalszej linii na mWIG40 również spadki zaliczyły wszystkie wchodzących w skład tego indeksu banki. Najmocniej z tej grupy tracił kurs Millenium (-2,94 proc.). Liderem spadków okazał się Mabion (-5 proc.), chociaż w pierwszej fazie sesji kurs zyskiwał nawet 8 proc. w efekcie skierowania do zatwierdzenia szczepionki firmy Novavax, z którą Mabion ma umowę na produkcję. W czasie sesji spółka podała, że kolejny raz rozszerzyła współprace z Amerykanami o nowe usługi. Liderem wzrostów, które zaliczyło tylko 6 spółek z tego segmentu był kurs Playway (3,4 proc.).

Na szerokim rynku wyróżnił się kurs Braster (14,29 proc.), który poinformował o rozszerzeniu współpracy z Genworks Health Private w zakresie dystrybucji i sprzedaży na obszarze Indii urządzeń medycznych produkowanych przez Spółkę.

Sporo wzrosły akcje ML System (9,68 proc.), po tym jak spółka poinformowała, że dostarczy panele fotowoltaiczne dla Taurona za ponad 10,6 mln euro.

