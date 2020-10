Spadki na GPW. Wystrzał CCC i przecena CD Projektu

fot. Robert Gardziński / FORUM

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły pod kreską czwartkową sesję. In plus wyróżniły się silnie zwyżkujące walory CCC. Drugi dzień z rzędu wyraźnie taniały jednak akcje CD Projektu. Drożały za to walory firm energetycznych.

Czwartkowa sesja miała dwóch dominujących bohaterów. Akcje CCC podrożały o ponad 17% po tym, jak obuwnicza spółka bardzo pozytywnie zaskoczyła wynikami za III kwartał. Natomiast drugi dzień z rzędu taniały akcje CD Projektu, które dzisiaj przeceniono o 8,6%, do najniższego poziomu od lipca.

W dalszym ciągu trwała zwyżka notowań państwowych koncernów energetycznych. Akcje PGE poszły w górę o 8,85% po informacji o tym, że Skarb Państwa odkupi udziały w PGE EJ1. Czyli w kontrolowanej przez państwowe koncerny spółce od lat „budującej” polską elektrownię atomową. Akcje Tauronu zyskały 5,2%, a Enei 7%. Indeks WIG-Energia poszedł w górę o 6,3%.

Jednakże negatywna postawa CD Projektu sprawiła, że WIG20 zakończył czwartkową sesję wyraźnie pod kreską. Indeks blue chipów osunął się o 1,08%, schodząc do 1 694,18 pkt. mWIG40 odnotował spadek o 0,33%, a najmocniej ciążyły mu zniżkujące o 5,7% papiery Playwaya - czyli najjaśniejszej gwiazdy poprzedniej sesji. Dodajmy, że indeks WIG.Games zaliczył spadek o blisko 4%.

Na szerokim rynku także przeważały spadki. Wśród komponentów WIG-u spółek zniżkujących było prawie o połowę więcej niż zwyżkujących. sWIG80 zanotował spadek o 0,60%, osiągając wartość 14 136,51 punktów. Obroty na rynku głównym podsumowano na przeszło miliard złotych.

Sporych emocji dostarczyły inwestorom notowania Aquatechu. Po kuriozalnej sytuacji na wczorajszym WZA akcje spółki w trakcie dnia drożały o przeszło 26%, by jednak ostatecznie zakończyć dzień niespełna 2% ponad kreską. Podobnie było w przypadku Biomedu Lublin, którego notowania zwyżkowały w porywach o 16%, by na zamknięciu ograniczyć wzrosty do 2,4%.

KK