Spadki na GPW. Tylko sWIG na plusie

Polskie indeksy rozpoczęły tydzień od spadków. Na rynku nieobecni byli jednak Amerykanie, czerwieni towarzyszyły więc niewielkie obroty.

WIG20 należał w poniedziałek do najsłabszych indeksów Starego Kontynentu. Choć na większości europejskich parkietów przeważała czerwień, to jednak na niewielu spadki były tak mocne jak nad Wisłą. Polski indeks blue chipów zamknął dzień spadkiem o 0,8 proc. do 2358 pkt. W dół poszedł także WIG (-0,7 proc.) i mWIG (-0,6 proc.). Ledwo ponad kreską utrzymał się sWIG (+0,04 proc.), który jednak w dwóch ostatnich latach radził sobie zdecydowanie ze wspomnianej czwórki najgorzej i w 2019 roku jakby zaczął nieco odrabiać straty.

Warto jednak pamiętać, że poniedziałkowy handel odbywał się bez Amerykanów, którzy ze względu na święto narodowe mieli wolne. Przełożyło się to na bardzo niską płynność, obroty na GPW wyniosły dziś ledwie 416 mln zł.

Wśród blue chipów najmocniej w dół poszło LPP (o 2,3 proc.), rosły zaś jedynie Eurocash (o 1,1 proc.) i Santander BP (o 0,6 proc.). mBank spadł o 1,7 proc. Analitycy uważają, że po wyznaczeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego bankowych buforów stress testowych, mBank nie wypłaci dywidendy z zysku za 2018 rok, chociaż wcześniej spodziewano się, że trafi na nią 20 proc. zysku.

Kurs JSW zniżkował o 1,5 proc. Jastrzębska Spółka Węglowa przedstawiła w piątek dane produkcyjne za czwarty kwartał, z wydobyciem węgla na poziomie 3,74 mln ton, czyli wyższym o 7,7 proc. rdr i 10,9 proc. kdk. Dodatkowo zaostrzył się konflikt na linii rada nadzorcza-zarząd z polityką i związkami zawodowymi w tle.

Na szerokim rynku mocno zniżkował kurs Bogdanki (o 4,1 proc.). Z szacunkowych piątkowych danych Bogdanki wynika, że spółka w czwartym kwartale miała 25,2 mln zł straty netto. Analitycy oceniają wyniki negatywnie. Wskazują, że problemem były niskie wolumeny produkcji, co prawdopodobnie wynika z trudnych warunków geologicznych. Ich zdaniem, rynek może zweryfikować w dół prognozy na 2019 rok.

O 2,2 proc. potaniały akcje Skarbiec Holding. W poniedziałek spółka podała, że rada nadzorcza Skarbiec TFI powołała do zarządu towarzystwa Krzysztofa Stupnickiego, a członka rady Annę Milewską delegowała do czasowego, do 15 marca, wykonywania czynności prezesa. Z zarządu spółki odwołana została prezes Ewa Radkowska–Świętoń oraz członek zarządu Dariusz Lasek.

Kurs Ultimate Games poszedł w górę o 6,1 proc. Spółka szacuje, że miała 2 mln zł zysku netto w 2018 roku, przy przychodach na poziomie 4,7 mln zł.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3125,07 -0,31 2,29 4,15 -14,36 4,12 DAX Niemcy 11136,20 -0,62 2,58 4,72 -17,11 5,47 FTSE 100 W.Brytania 6970,59 0,03 1,69 3,71 -9,83 3,60 CAC 40 Francja 4867,78 -0,17 2,21 3,69 -11,92 2,90 IBEX 35 Hiszpania 9053,80 -0,17 2,67 5,81 -13,60 6,02 FTSE MIB Włochy 19638,64 -0,35 2,44 6,75 -17,31 7,17 ASE Grecja 619,27 0,31 -1,68 1,76 -26,93 0,97 BUX Węgry 40893,71 -1,47 0,56 3,32 2,18 4,48 PX Czechy 1017,25 -0,30 1,61 3,45 -9,47 3,11 RTS INDEX (w USD) Rosja 1171,09 -0,45 2,09 8,72 -7,85 9,58 BIST 100 Turcja 97955,16 -0,51 6,41 6,63 -14,93 7,32 WIG 20 Polska 2358,30 -0,82 1,32 4,36 -9,36 3,59 WIG Polska 59865,51 -0,70 1,27 4,42 -10,51 3,77 mWIG 40 Polska 4071,26 -0,59 1,25 4,36 -18,97 4,14 Źródło: PAP

Notowany na NewConnect InfoScan stracił 25,6 proc. InfoScan podał w poniedziałek w komunikacie , że złoży w FDA dodatkowe wyjaśnienia w sprawie MED Recorder oraz że spółka jest pozytywnie nastawiona do pomyślnego zakończenia procedury certyfikacji i dopuszczenia tego urządzenia do sprzedaży na rynek amerykański.

AT/PAP Biznes