Spadki na GPW. Szczepionkowa euforia Mabionu, CD Projekt coraz tańszy

fot. Robert Gardziński / FORUM

Środa na GPW upłynęła pod znakiem wzrostów w branży medycznej i spadków w gamingu. Ostatecznie wspierany głównie przez banki WIG20 oddalił się od 2000 pkt.

WIG20 stracił w środę 0,83 proc., spadając do 1943,24 pkt. Poranny atak na 2000 pkt. się nie udał (główny indeks przekroczył 1989 pkt.), a nastroje przy Książęcej ostatecznie popsuły się po południu, zaś całą sesję zakończyliśmy niemal na minimach.

Pod kreską znalazły się także indeksy mniejszych spółek: mWIG40 (-0,17 proc.) i sWIG80 (-0,54 proc.). Szeroki WIG stracił 0,69 proc. przy obrotach przekraczających 1,4 mld zł.

Najjaśniejszą gwiazdą środowej sesji był Mabion, którego akcje zdrożały o 89,14 proc. (i raczej nie wyczerpały potencjału, na co wskazywał TKO). Było to efektem komunikatu o podpisaniu umowy z Novavax ws. produkcji szczepionki przeciw Covid-19. Jak łatwo się domyślić, najlepszym indeksem sektorowym był dziś WIG-Leki (17,59 proc.), a oprócz Mabionu ciągnęły go w górę także Celon Pharma (8,52 proc. po komunikacie o leku Salmex) czy PZ Cormay (24,72 proc.).

Zupełnie inne emocje towarzyszyły branży gamingowej. Indeks WIG-Games stracił 3,5 proc., co było najgorszym wynikiem wśród indeksów sektorowych. Najwięcej uwagi jak zwykle przykuwał CD Projekt, którego akcje potaniały o 5,39 proc. przy niemal 200-milionowych obrotach. Producent „Wiedźmina 3” i „Cyberpunka 2077” wyceniany był na 228,3 zł za akcję – najniżej od marca ubiegłego roku. Na czerwono świeciły się także notowania CI Games (-6,16 proc.), PlayWay (-1,55 proc.), 11bit (-4,96 proc.) czy TS Games (-1,33 proc.).

W WIG20 najmocniej rosły banki – Pekao (1,84 proc.), Santander (0,74 proc.) i PKO BP (0,59 proc.). Oddawanie ostatnich zwyżek kontynuował natomiast Alior Bank (-3,4 proc.). Informacją dnia w przypadku Aliora było zielone światło KNF dla objęcia stanowiska prezesa banku przez Iwonę Dudę.

Po wtorkowym mocnym „powitaniu” Amazona na polskim rynku w środę akcje Allegro minimalnie w dół (-0,45 proc.).

Na NewConnect (NCInex -2,2 proc.) bohaterem dnia była spółka Labocanna (4,89 proc.), która drożała po wcześniejszym komunikacie.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3712,78 0,14 0,18 2,85 10,11 4,51 DAX Niemcy 14080,03 0,29 0,74 1,05 17,48 2,63 FTSE 100 W.Brytania 6675,47 0,93 0,25 2,58 -0,64 3,33 CAC 40 Francja 5830,06 0,35 0,55 4,80 8,10 5,02 IBEX 35 Hiszpania 8329,30 -0,32 0,72 3,95 -5,47 3,17 FTSE MIB Włochy 23046,77 -0,16 -0,22 2,30 5,97 3,66 ASE Grecja 815,10 -0,24 5,20 6,64 6,37 0,76 BUX Węgry 43595,22 -1,82 0,95 -0,96 0,68 3,68 PX Czechy 1056,05 -1,26 0,28 0,59 4,40 2,81 RTS INDEX (w USD) Rosja 1453,61 0,08 0,53 4,80 7,04 4,77 BIST 100 Turcja 1531,05 0,15 3,24 -0,16 37,68 3,68 WIG 20 Polska 1943,24 -0,83 0,28 0,13 2,83 -2,05 WIG Polska 57897,00 -0,69 0,52 1,67 10,85 1,53 mWIG 40 Polska 4360,62 -0,17 1,52 5,64 16,40 9,66 Źródło: PAP

Michał Żuławiński