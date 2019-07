Spadki na GPW. Obroniła się tylko energetyka

Podobnie jak w całej Europie, tak i na warszawskim parkiecie we wtorek przeważały spadki. Najwięcej straciły duże spółki, a przed przeceną obronił się sektor energetyczny.

Była to trzecia z rzędu spadkowa sesja w wykonaniu WIG20. Flagowy indeks naszej giełdy stracił 1,13% i zakończył dzień na poziomie 2 312,63 punktów. WIG20 rozpoczął wtorkowe notowania 13 pkt. poniżej poniedziałkowego zamknięcia. Pierwsza godzina handlu przyniosła spadek do poziomu 2.310 pkt., a przez pozostałą część sesji WIG20 poruszał się w przedziale 2.305 - 2.315 pkt.

Wśród największych spółek najgorzej wypadły walory KGHM (-3,2%). Ceny miedzi na giełdzie metali LME idą w dół, a inwestorzy zaczynają się obawiać, że brak informacji o negocjacjach USA-Chiny nie zwiastuje niczego dobrego. Analitycy wskazują, że ceny metali są pod presją obaw o perspektywy dla globalnego wzrostu PKB, ponieważ wojna handlowa USA-Chiny osłabia perspektywy dla popytu.

Spadały także walory Aliora (-2,8%) oraz CCC (-2,6%). Akcje CCC testowały czerwcowe minima, których przełamanie oznaczałoby spadek do najniższego poziomu od przeszło trzech lat. Przed wtorkową sesją CCC ogłosiło przymusowy wykup 17.049.585 akcji Gino Rossi, po 0,55 zł za sztukę, które stanowią 9,98 proc. kapitału zakładowego.

Pozytywnie zaskoczyła postawa spółek energetycznych. Notowania PGE wzrosły o 1,3%, Tauronu o 1,9%, Enei o 1,2%, zaś Energi o 1,6%. Indeks WIG-Energia zyskał 1,25%. Najmocniej w WIG20 rosły jednak Pekao SA - o 2,8 proc., JSW - o 2,6 proc. oraz Dino - o 2,3 proc.

ArcelorMittal, jeden z głównych partnerów gospodarczych JSW, poinformował we wtorek, że ograniczanie mocy produkcyjnych w Polsce będzie działaniem tymczasowym. Liczy na to, że warunki rynkowe ulegną poprawie w kolejnych miesiącach i że przywrócona zostanie równowaga pomiędzy podażą i popytem oraz równe warunki konkurowania.



WIG spadł o 0,63%, ale zdołał zakończyć sesję powyżej 60 000 punktów. Obroty na GPW były umiarkowane i na całym WIG-u zostały podliczone na 774 mln zł. Z tego 679 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Przecena objęła także większość mWIG-u, który spadł o prawie 1%. Znacznie spokojniej było wśród mniejszych spółek – sWIG80 obniżył się tylko o 0,12%. Taka struktura sugeruje, że za wtorkowe spadki odpowiadał głównie wycofujący się kapitał zagraniczny. W Europie główne indeksy traciły po 0,2-0,3% z wyjątkiem DAX-a (-0,9%), któremu ciążyły przeceniane o 3% akcje Deutsche Banku.

Wśród spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się banki Millennium oraz BNP Paribas, notując spadki odpowiednio o 3,6 oraz 2,8 proc. Najmocniej spadały notowania ZM Kania - spadek o 8,5 proc. oraz Elektrobudowy - w dół o 4,3 proc.

ZM Kania podały w komunikacie, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód przedłużył do 31 lipca nadzorcy sądowemu Mirosławowi Możdżeniowi termin na złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzycieli spornych spółki. Pierwotny termin przypadał na 21 czerwca.

Elektrobudowa poinformowała, że w poniedziałek podpisała z Bankiem Handlowym kolejny aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Na mocy przedmiotowego aneksu termin udostępnienia limitu w rachunku bieżącym został określony na dzień 6 sierpnia 2019 r., jako data ostatecznej spłaty kredytu (dotychczas był to 7 listopada 2019 r.). Na dzień 5 lipca 2019 r. limit ten został wykorzystany do kwoty 14,6 mln zł.

Z czerwonej tonacji wyłamały się walory Auto Partner, które dały zarobić 5,2% i osiągnęły najwyższą cenę od 1,5 roku. We wtorek napłynęła informacja, że analitycy biura maklerskiego Santander Bank Polska wystawili dla akcji Auto Partner, w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW w Warszawie, rekomendację „kupuj” (rekomendacja z 9 lipca z godz. 8:15) z ceną docelową w perspektywie 12 miesięcy 8,9 zł.

"Uważamy, że korzystne otoczenie rynkowe, ciągle mała skala implikująca przestrzeń do wzrostu w Polsce i CEE, efektywna logistyka, relatywnie słaba konkurencja (poza Inter Cars) sprawia, że Auto Partner będzie dalej zwiększał udziały rynkowe do 11 proc. w 2021P. Prognozujemy dalszy dynamiczny wzrost wyników finansowych z średniorocznym wzrostem przychodów oraz zysku na akcję odpowiednio na poziomie 21 proc./22 proc. w 2018-21P. W tym świetle uważamy, że niskie wskaźniki 2019P P/E i EV/EBITDA na poziomie 8,6x i 7,2x są nieuzasadnione" - napisano w rekomendacji.



Ponad 4% zyskały także papiery Pozbudu oraz Mostostalu Warszawa. Listę spadkowiczów otwierały Kredyt Inkaso (-15%), ZM Kania (-8,5%) oraz Silvair (-9,1%).

KK/PAP Biznes