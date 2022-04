Spadki miedzi ciągną kurs KGHM-u w dół. Marshall Wace liczy na niską cenę

Fasing widzi wysokie ryzyko naruszenia wskaźnika długu netto/EBITDA w dwóch umowach z Pekao

Zarząd Grupy Fasing zidentyfikował wysokie ryzyko naruszenia wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA za okres 2021 r., który to wskaźnik ma być liczony i testowany do dwóch umów kredytowych z Bankiem Pekao - podała spółka w komunikacie.