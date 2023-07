Spadki dużych spółek na GPW. Wystrzały wśród mniejszych

Środowa sesja przyniosła pokrycie warszawskiego rynku wyraźną czerwienią. Wszystkie indeksy traciły na wartości, choć największe spadki dotyczyły największych spółek. Jeśli szukać pozytywów, to we wzrostach brylowały spółki o mniejszej wielkości. Wystrzeliły kursy Polimeksu i DataWalk, a Będzin osiągnął nowe maksimum.

Polski rynek nie wyróżniał się dzisiaj na tle innych europejskich rynków i przyjął kierunek spadkowy. Indeks WIG20 stracił na zakończenie sesji 2 proc. do 2015,11 pkt. Mniejszą skalę spadków pokazały indeksy MWIG40 i SWIG80. Ten pierwszy spadł o 0,61 proc. do 4853,67 pkt, natomiast ten drugi o 0,16 do 21657,77 pkt.

W indeksie WIG20 na zielono zaświeciły się tylko Orange i Kęty, ale wzrosty nie przekroczyły 1 proc., co trudno uznać za oszałamiający wynik. Za to wśród spadkowiczów nie brakowało spółek, które traciły po 2 proc. i więcej. Najgorzej zaprezentował się CD Projekt, którego akcje traciły 5,5 proc., spadając do 143,35 zł. Ponad 3 proc. straciły także notowania mBanku (spadek o 3,93 proc. do 395,8 zł) i LPP (spadek o 3,82 proc. do 13330 zł).

W efekcie także indeksy branżowe WIG-GRY i WIG-ODZIEZ zanotowały najgorsze wyniki, tracąc odpowiednio 3,26 i 4,22 proc. Blisko 3 proc. spadek zanotował także indeks branży górniczej, co jest "zasługą" KGHMu. Rynek nie oszczędził akcji spółki, które spadły o 2,78 proc. do 111,95 zł. Kurs polskiego producenta miedzi podąża za spadającym w ostatnich dniach kursem miedzi na rynkach światowych.

Aby znaleźć notowania świecące się na zielono, należało poszperać dziś wśród mniejszych spółek.

Kolejną już sesję uwagę inwestorów przykuwało to, co działo się na kursie akcji Elektrociepłowni Będzin. W środę notowania spółki ponownie osiągnęły rekordowy poziom, osiągając w trakcie sesji cenę 198 zł (+23% w stosunku do wtorkowego zamknięcia), jednak ostatecznie kurs nie zdołał utrzymać tak wysokich lotów i dzień zakończył tylko na niewielkim plusie (wzrost o 0,62 proc. do 161 zł). Warto jednak zwrócić uwagę na obroty – inwestorzy wymienili dziś akcje Będzina o wartości blisko 14 mln zł, co dało spółce 15 miejsce pod względem największych obrotów na GPW, wyprzedzając pod tym względem choćby Tauron, JSW czy Alior. Co ciekawe, po pierwszej godzinie dzisiejszej sesji spółka zajmowała 5 miejsce pod względem obrotów, ustępując tylko takim tuzom, jak Orlen, PZU, CD Projekt i PKO BP.

Wystrzałowo zaprezentował się dziś Polimeks Mostostal. Po informacji, że konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka, podpisało umowy o ogromnej wartości z Orlenem, kurs spółki wystrzelił o blisko o 35 proc. do 5,5 zł. Przewaga kupujących była tak duża, że notowania musiały być równoważone i ostatnie transakcje zawarto o 16:23. Do końca sesji "widłowy" nie puścił już kursu akcji.

Tylko nieco mniejsze wzrost zanotowały akcje DataWalk, czemu mogło pomóc upublicznienie rekomendacji „kupuj” od DM BOŚ. Analitycy wskazali przy tym cenę docelową akcji spółki na 122 zł, podczas gdy dziś na otwarciu sesji kurs wynosił jedynie 68,7 zł. W efekcie akcje DataWalk kończyły sesję po 85,4 zł. Warto jednak zauważyć, że notowania spółki są dość "poobijane", przez okres roku do końca czerwca przeceniono je o ponad 60 proc.

Wśród zwyżkujących akcji znalazł się dziś także LiveChat, który w ostatnich dniach opublikował szereg ciekawych informacji. Poczynając od poniedziałkowej, o dywidendzie, poprzez wtorkową o wzroście miesięcznych powtarzalnych przychodów, aż po dzisiejszą informację, że spółka jest w stanie zwiększać ARPU. Wzrost notowań LiveChata sięgnął dziś 6,4 proc. do 136,4 zł.

Mocnym - blisko 12,5 proc. - wzrostem wyróżniły się także notowania ZE PAKu.

AmRest Holdings tracił dziś 0,85 proc. Rada dyrektorów spółki zdecydowała o ustanowieniu programu odkupu akcji własnych. Na nabycie akcji stanowiących nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego przeznaczone zostanie do 6,3 mln euro.

Ok. 2,33 proc. zniżkował kurs Ten Square Games. Analitycy DM BDM, w raporcie z 28 czerwca, obniżyli cenę docelową akcji spółki do 104 zł ze 126 zł poprzednio, nadal rekomendują "kupuj".

Wśród małych spółek najmocniej - ponad 9 proc. - w dół poszedł kurs Suneksu. Spółka szacuje poziom przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale 2023 r. na 64,8 mln zł, co oznacza spadek rdr o 2,9 proc.

O 6 proc. zniżkował Molecure. Analitycy Noble Securities, w raporcie z 30 czerwca, obniżyli zalecenie dla Molecure do "akumuluj" z "kupuj". Utrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji Captor Therapeutics, Celon Pharma i Ryvu Therapeutics. W środę kurs Captor Therapeutics stracił 1 proc., Ryvu Therapeutics 2,13 proc., natomiast Celon Pharma zyskała o 0,26 proc.

Ok. 6,2 proc. wzrosły notowania Wojasa. Obuwnicza spółka podała, że w czerwcu 2023 roku miała 38,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rdr o 6,2 proc. Łącznie w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku grupa odnotowała 178,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 21,1 proc.