Spadki cen miedzi dołują kurs KGHM-u

fot. Bartłomiej Kudowicz / / FORUM

Kurs KGHM-u podąża za cenami miedzi, które mają za sobą najgorszy okres od 2020 r. Najwięcej zależy od kondycji chińskiej gospodarki, której zadyszka przekłada się na miedziowy popyt.

Rok temu 10 maja 2021 r. kurs miedziowego giganta wyznaczył historyczny szczyt na poziomie 230,80 zł za jedną akcję. Dało to kapitalizację spółki przekraczającą 46 mld zł. Cena miedzi wynosiła wtedy ok. 10 400 dolarów za tonę. Rok później cena miedzi jest o ok. 12 proc. niższa, natomiast kurs KGHM-u od szczytu zaliczył ok. 47 proc. przecenę. W poniedziałek przed południem akcje KGHM-u taniały ok. 4.8 proc. do najniższego poziomu od października 2020 r.

Może zastanawiać, czemu inwestorzy tak bardzo przecenili akcje KGHM-u, skoro cena miedzi wciąż jest na względnie wysokich poziomach. Wszystko przez obawy o utrzymanie koniunktury dla tego podstawowego surowca w przemyśle w najbliższym czasie. Perspektywy popytu na metale przemysłowe na świecie, w tym na miedź, pogarszają się w związku z zacieśnianiem polityki monetarnej w USA i wprowadzanymi w Chinach blokadami w czasie walki władz z epidemią COVID-19.

To na Chinach skupia się rynkowa uwaga, jako największego konsumenta miedzi na świecie. Dane z chińskiego przemysłu jednoznacznie wskazują na gorszy sentyment. Odczyt PMI na koniec kwietnia pokazał wartość 47,4 pkt. po tym, jak w na koniec marca wyniósł 49,5 pkt. Jako wskaźnik wyprzedzający koniunktury pokazuje nastawienie do perspektyw gospodarczych w najbliższych kwartałach. Wynik poniżej 50 pkt. oznacza, że menagerowie spodziewają się, że gospodarka spowolni. Kwietniowy PMI z Chin jest najniższy od odczytu za luty 2020 r. kiedy pandemiczny kryzys dopiero rozwijał się na całym świecie.

Maj przyniósł słabsze dane z rynku nieruchomości i rynku pracy. Opublikowane w Chinach dane o sprzedaży nowych domów pokazały, że na początku miesiąca sektor nieruchomości nadal zmagał się z przeciwnościami i nie może "ozdrowieć". Sprzedaż domów spadła w ciągu 5 pierwszych dni maja o 33 proc. w ujęciu rdr. Tymczasem premier Chin Li Keqiang ostrzegł przed "skomplikowaną i poważną" sytuacją dotyczącą zatrudnienia w związku z zaostrzaniem blokad w Szanghaju i Pekinie w czasie walki z epidemią COVID-19 – przekazał w depeszy PAP.

Jak wynika z najnowszych danych chińskiego biura statystycznego, stopa bezrobocia w Chinach wzrosła w marcu do 5,8 proc. i znalazła się na najwyższym poziomie od marca 2020 r. Dostępne wstępne dane sygnalizują też dalsze pogorszenie na chińskim rynku pracy w kwietniu.

Zakłócony popyt ze strony chińskiej gospodarki może tłumaczyć słabe zachowanie cen surowca w ostatnich tygodniach. Na giełdzie w Londynie spadki trwają już 5 tygodni i jest to najdłuższa taka seria zniżkowa od ponad 2 lat. Z drugiej strony w perspektywie 12 miesięcy na zakłócenia w podaży miedzi wskazują eksperci z Goldman Sachs jako czynnik, który ma wynieść cenę do 13 tys. dolarów za tonę. Między innymi w Chile, które jest największym światowym producentem tego surowca, trwają prace nad przepisami ograniczającymi prywatną własność złóż miedzi w tym kraju. W głosowaniu nad zestawem przepisów w sobotę, zostały one odrzucone, ale mogą wkrótce wrócić po obrady, co wywołuje niepewność wśród firm inwestujących w Chile – informuje serwis Bloomeberg.

„Pierwszy projekt ustawy i przewidziane w niej opodatkowanie górnictwa miedzi spotkały się ze sporym sprzeciwem przedstawicieli branży i kontynuacją negocjacji. W przypadku przyjęcia obecnej treści ustawy, jest wysoce prawdopodobne, że atrakcyjność inwestycyjna bogatego w zasoby miedzi Chile pod kątem nowych projektów górniczych ulegnie znacznemu pogorszeniu” – informował w swoim raporcie rocznym KGHM.

W tym momencie to jednak spadek cen surowca jest faktem i kurs spółki uparcie podąża w kierunku tożsamym z ceną miedzi. W dodatku wspieranym przez ogólny sentyment do akcyjnych aktywów.

Na akcjach spółki swoją pozycję krótką wielkości 0,62 proc. akcji netto posiada fundusz Marshall Wace. To jedyny obecnie ujawniony fundusz liczący na spadek ceny akcji miedziowego giganta. Obowiązek podania do publicznej wiadomości posiadanych pozycji krótkich netto dotyczy akcji, które przekroczą próg 0,5 proc. wyemitowanego kapitału zakładowego spółki oraz każdych kolejnych 0,1 proc.

W czwartek, 12 maja KGHM opublikuje skonsolidowany raport za I kwartał 2022 r.

Michał Kubicki