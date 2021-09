Spadki WIG20. ZE PAK znów mocno w górę

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Wtorkowa sesja na GPW miała dwa oblicza. Z jednej strony wyraźne spadki WIG20, z drugiej strony wyraźne wzrosty sWIG80. Na szerokim rynku uwagę zwracały przede wszystkim notowania ZE PAK-u.

WIG zanotował we wtorek korektę, zaliczając spadek o 0,5 proc. Patrząc na ten wynik, można byłoby uznać tę sesję za rozczarowującą, jednak warto pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze indeks notuje ostatnio maksima i korekty w takim ruchu są rzeczą naturalną. Po drugie wynik WIG-u nie oddaje w pełni krajobrazu, jaki można było zobaczyć na GPW.

Przede wszystkim za spadki WIG-u odpowiadają duże spółki i WIG20, który stracił 0,9 proc. Mniejsze indeksy radziły sobie zdecydowanie lepiej. mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc., a sWIG80 zyskał aż 0,7 proc.

W składzie WIG20 rozczarowywały spółki o największym udziale w indeksie. 3,2 proc. straciło Allegro, 2,3 proc. KGHM, a do tego o ponad 1 proc. potaniało PKO BP. Z takim obciążeniem ciężko było o pozytywny wynik, niemniej warto zauważyć, że spadki w gronie blue chipów były szerokie. 12 z 20 spółek zanotowało spadek z przedziału 0-1 proc. Ledwie trzy zakończyły dzień na plusie: Lotos, Tauron i najlepszy we wtorek Orlen (+0,9 proc.).

Warto wspomnieć także o JSW, która straciła 0,1 proc. Spółka ma za sobą mocne wzrosty, które wyhamowały. Co ciekawe na początku sesji notowania JSW zaliczyły gwałtowne spadki, by szybko wyjść na plus. Ostatecznie sesję zakończyły w okolicach kreski. Więcej o hossie na JSW, a także innych węglowych spółkach, można przeczytać w naszym porannym tekście o węglowej hossie na GPW.

W mWIG40 po ok. 3 proc. zniżkowały Biomed-Lublin Develia i PlayWay, a o tyle rosły Grupa Azoty i Alior. Kurs banku poprawił swoje 2-letnie maksimum do 47,31 zł, notując przy tym drugie obroty w indeksie (12 mln zł).

Na szerokim rynku uwagę inwestorów znów przykuwał ZE PAK (+28 proc.). Spółka przykuła już wcześniej uwagę inwestorów w związku z planami inwestycji w elektrownie jądrową. Teraz wiadomo, że IP3 został głównym doradcą ZE PAK w obszarze wdrożenia i rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Z kolei do zarządu IP3 dołączyła Georgette Mosbacher, była ambasador USA w Polsce.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 4225,01 -0,50 0,68 1,21 27,49 18,93 DAX Niemcy 15843,09 -0,56 0,05 0,52 20,94 15,48 FTSE 100 W.Brytania 7149,37 -0,53 0,42 0,37 20,41 10,66 CAC 40 Francja 6726,07 -0,26 0,69 -1,33 33,09 21,16 IBEX 35 Hiszpania 8894,50 0,14 0,54 0,17 25,62 10,17 FTSE MIB Włochy 26073,73 -0,72 0,25 0,28 32,10 17,28 ASE Grecja 909,29 -0,69 -1,50 1,77 41,78 12,40 BUX Węgry 52623,96 -0,23 1,26 5,14 50,15 25,15 PX Czechy 1290,67 0,00 0,51 4,22 41,96 25,66 RTS INDEX (w USD) Rosja 1723,91 -0,75 2,36 5,58 41,48 24,25 BIST 100 Turcja 1454,74 -1,35 -1,18 1,39 32,63 -1,49 WIG 20 Polska 2394,79 -0,89 1,13 5,32 35,08 20,71 WIG Polska 71798,97 -0,51 1,22 4,99 41,29 25,91 mWIG 40 Polska 5325,27 0,19 1,70 6,03 45,85 33,92 Źródło: PAP

Adam Torchała