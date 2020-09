Spadki WIG20. Wiedźmy bez szaleństw

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

WIG20 zakończył spadkowy tydzień spadkową sesją. Niewiele w notowaniach indeksu zmieniły tzw. "trzy wiedźmy", na szerokim rynku uwagę przykuwały z kolei banki Leszka Czarneckiego oraz Krynica Vitamin.

Do piątkowej sesji WIG20 przystępował świeżo po udanym czwartkowym rajdzie, dzięki któremu odrobił on straty po nieudanym początku wczorajszej sesji. To mogło dawać nadzieję, że względna słabość z początku tygodnia odeszła już w zapomnienie. Nic jednak bardziej mylnego, piątek przyniósł kolejne rozczarowanie i spadek WIG20 o 0,8 proc. Tym samym cztery z pięciu sesji kończącego się właśnie tygodnia indeks polskich blue chipów zamknął spadkami.

Nieco bardziej zróżnicowanie wyglądała sesja na innych głównych indeksach. O ile mWIG40 i WIG straciły po 0,4 proc., o tyle sWIG80 zyskał aż 0,8 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,2 mld zł. To na pierwszy rzut oka dużo, biorąc pod uwagę datę, wynik ten można jednak uznać za bardzo rozczarowujący. Dlaczego?

Trzeci piątek trzeciego miesiąca kwartału to tradycyjnie dzień rozliczenia kontraktów i roszad w indeksach, w giełdowym slangu nazywany dniem trzech wiedźm. Charakteryzuje się on podwyższoną zmiennością i aktywnością inwestorów, szczególnie w końcówce sesji. I choć dziś na fixingu rzeczywiście obroty mocno skoczyły, to jednak był to jeden ze słabszych dni trzech wiedźm w ostatnich latach. Zresztą widać to i po WIG20, który pod koniec sesji zachowywał się bardzo spokojnie.

Nie można jednak powiedzieć, że trzech wiedźm w ogóle dziś na GPW nie było widać. Najlepszym przykładem są wzrosty sWIG-u, które napędzała trójka: Rainbow (+20,4 proc.), DataWalk (+18,4 proc.) oraz XTB (+8,7 proc.). Dwie ostatnie spółki awansują po dzisiejszej sesji do indeksu mWIG40 i podwyższony popyt na ich akcje ma zapewne związek z tą operacją. Z mWIG-u wypadną z kolei Getin i Bogdanka. Pierwsza ze spółek straciła dziś 14,2 proc., a druga 5,8 proc.

Spadki banków Czarneckiego, wystrzał Krynicy

Będąc przy Getinie nie sposób jednak nie wspomnieć, że dzisiejsza sesja ogólnie była słaba dla banków Leszka Czarneckiego. Akcje Getin Noble potaniały o 4,3 proc., a Idea Banku o 11,2 proc. Z jednej strony Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniósł do sądu sprzeciw do uchwał zarządu i RN Idea Banku dotyczących sprzedaży akcji Idea Money, z drugiej prokuratura (nieoficjalnie) chce aresztu dla Leszka Czarneckiego za aferę GetBack.

Gwiazdą szerokiego rynku były papiery Krynicy Vitamin. Akcje spółki podrożały o 157 proc. po tym jak pokazała ona wstępne wyniki za I półrocze 2020 roku. M.in. dzięki mocnej sprzedaży środków do dezynfekcji zyski spółki skoczyły z 3,9 mln zł do 52,8 mln zł. Warto jednak pamiętać, że przed publikacją wyników pojawiło się kontrowersyjne wezwanie na akcje spółki.

W składzie WIG20 najmocniej rosły dziś akcje Play (+7,4 proc.) oraz CCC (+4,5 proc.). Po drugiej stronie spadkom liderowało PGNiG (-5,3 proc.). O ponad 3 proc. potaniały także akcje paliwowego duetu: Orlenu i Lotosu. Sam WIG-Paliwa okazał się najsłabszym indeksem branżowym dnia, stracił 3,9 proc.

Adam Torchała