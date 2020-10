Spadki Mercatora i Allegro. WIG20 w górę

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Środowa sesja przyniosła pierwsze wątpliwości na Allegro, ale i odbicie WIG20. Handel znów odbywał się na podwyższonych obrotach.

Po dwóch bardzo słabych sesjach WIG20 w końcu się zazielenił i w środę urósł o 0,6 proc. Co istotne był to jeden z lepszych wyników dziś w Europie. I o ile indeks tymi wzrostami nie odkupuje słabości z początku tygodnia, o tyle blue chipy w końcu przestały być przytłaczane przez Allegro.

To ostatnie ma za sobą zresztą bardzo ciekawą sesję. Od mocnych wzrostów, przez mocne spadki, do mocnego odbicia pod koniec. Ostatecznie jednak poniedziałkowy debiutant stracił dziś 5 proc., co można uznać za pierwszą poważniejszą wątpliwość w krótkiej giełdowej karierze Allegro. Kapitalizacja spółki przytłaczała w zasadzie już w trakcie oferty, pierwszy i drugi dzień notowań przyniosły jednak gwałtowne wzrosty jeszcze bardziej śrubując wynik. Dziś okazało się, że Allegro nie ma przepisu na wieczne wzrosty. Dziś był także ostatni dzień notowań Allegro poza WIG20. Jutro spółka wejdzie w skład indeksu i jej notowania będą miały wpływ na wyniki jednego z najważniejszych wskaźników polskiej giełdy.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Podczas ostatniej sesji bez Allegro największą uwagę z WIG20 zwracał na siebie duet KGHM-Tauron, który zyskał dziś po przesżło 4 proc. 3,3 proc. na plusie dzień zakończył Polsat. Po drugiej stronie cztery spółki (Santander, PZU, Orlen i mBank) zanotowały spadki przekraczające 1 proc. Dla mBanku dzisiejsza sesja była ostatnią w składzie WIG20. To właśnie on zrobi miejsce Allegro.

O ile WIG20 odbił, o tyle mniejsze indeksy rozczarowywały. WIG zyskał 0,3 proc., sWIG80 stracił 0,3 proc., a mWIG40 poszedł w dół aż o 0,9 proc. Szczególnie warto zatrzymać się przy tym ostatnim, który nie zwykł tak blado wypadać na tle WIG20. Dziś znalazł się on jednak m.in. pod presją 10,3-proc. spadków Mercatora, który odpowiadał za blisko połowę ruchu w dół całego indeksu. Co ciekawe sam Mercator pokazał świetne wyniki za III kwartał. Nie pomogło to jednak w notowaniach, na rynku zadziałała zasada "kupuj plotki, sprzedawaj fakty".

Po raz kolejny sesja odbywała się przy wysokich obrotach. Po raz trzeci z rzędu prym wiodło Allegro, na którym licznik wskazał dziś 1,4 mld zł. Drugi pod tym względem był Mercator (216 mln zł), a trzeci CD Projekt (166 mln zł). O ile skala handlu na Allegro nie zaskakuje, o tyle obroty Mercatora, szczególnie w kontekście dzisiejszych spadków, warto odnotować. Z ciekawostek z kolei zwraca uwagę, że dwójka liderów obrotów to spółki spoza WIG20. To dość rzadka sytuacja na rynku. W sumie obroty na szerokim rynku sięgnęły dziś 2,8 mld zł. Coraz więcej wskazuje na to, że październik 2020 roku może być rekordowym pod względem aktywności handlu.

Adam Torchała