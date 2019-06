Spadki CD Projektu i Bloobera. Mocny dzień JSW

Pierwsza sesja czerwca przyniosła niewielkie zmiany na warszawskich indeksach. Sporo działo się jednak na spółkach, mocne spadki zaliczył CD Projekt, Bloober, Idea Bank oraz Kania.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,1 proc. do 2 237,71 pkt., WIG zniżkował 0,1 proc., mWIG40 poszedł w dół o 0,2 proc., a sWIG80, jako jedyny, zyskał 0,2 proc. W Europie panowały mieszane nastroje, CAC i DAX kończyły jednak sesję ponad kreską, stąd wynik WIG20 można uznać za słaby. Rozczarowały też obroty, które na GPW wyniosły 603 mln zł, z czego 533 mln zł przypadło na blue chipy.

W gronie spółek z WIG20, których kurs najmocniej spadł, były: CD Projekt – o 2,3 proc., Alior Bank – o 2,0 proc. i CCC – o 1,8 proc. Największe wzrosty kursu odnotowały natomiast: JSW – o 5,5 proc., Dino Polska – o 1,9 proc. i Pekao – o 1,2 proc.

Zyskały również akcje Tauronu – wzrost o 0,6 proc. W trakcie poniedziałkowej sesji na rynek napłynęła informacja, że Polski Fundusz Rozwoju jest gotowy do wsparcia finansowego Tauronu w zakresie inwestycji na rzecz energii odnawialnej. Pod koniec maja wiceprezes zarządu spółki Jarosław Broda informował, że firma szacuje wydatki inwestycyjne w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne na 5-6 mld zł do 2025 r., z czego udział kapitałowy Tauronu sięgnąłby 20 proc. tej kwoty.

Z kolei spadek o 1,3 proc. zaliczyła Energa. Spółka poinformowała o wyborze nowego p.o. prezesa, którym został Grzegorz Ksepko. To dziewiąta zmiana od 2015 roku i wiele wskazuje na to, że nie ostatnia.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się: Bloober Team – spadek o 11,7 proc., Kania – o 11,3 proc., i Idea Bank – o 10,9 proc. Akcje Kanii zniżkowały siódmą sesję z rzędu, pogłębiając historyczne minimum. Inwestorom nie spodobał się m.in. zeszłotygodniowy raport finansowy i pogłębiające się tarapaty spółki.

Cena Bloober Team szła w dół już piątą sesję z rzędu i była najniższa od października 2018 roku. Od 27 maja kurs spółki zniżkował o ok. 36 proc. Po piątkowym zamknięciu Bloober Team podał, że dokona odpisu aktualizacyjnego z powodu utraty wartości aktywów na kwotę ok. 501 tys. zł złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2018r. Odpis jest m.in. wynikiem oszacowania odzyskiwalności nakładów na grę "Brawl" , gdyż zarząd spółki zidentyfikował wysokie ryzyko, że przychody nie pokryją w pełni nierozliczonych do dnia bilansowego nakładów.

Z kolei Idea Bank w piątek poinformował, że KNF odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank. Ponadto bank podał, że rezygnacje z pełnienia funkcji członków zarządu ze skutkiem natychmiastowym złożyli: Tomasz Górski, Piotr Petelewicz oraz Pan Dariusz Daniluk. O fatalnej sytuacji Idea Banku mówił na konferencji WallStreet m.in. Kamil Stolarski, analityk sektora bankowego w Santander Biurze Maklerskim.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3300,22 0,60 -1,90 -5,77 -4,44 9,96 DAX Niemcy 11792,81 0,56 -2,31 -4,99 -7,32 11,69 FTSE 100 W.Brytania 7184,80 0,32 -1,28 -2,65 -6,71 6,79 CAC 40 Francja 5241,46 0,65 -1,78 -5,54 -4,10 10,80 IBEX 35 Hiszpania 9022,80 0,21 -2,10 -4,11 -6,33 5,65 FTSE MIB Włochy 19874,24 0,36 -2,40 -8,68 -10,11 8,46 ASE Grecja 836,84 0,79 7,76 8,07 7,73 36,45 BUX Węgry 41114,31 0,51 2,25 -1,58 14,36 5,05 PX Czechy 1049,90 0,56 0,92 -2,75 -2,88 6,42 RTS INDEX (w USD) Rosja 1315,22 2,19 2,10 5,35 12,96 23,06 BIST 100 Turcja 90345,63 -0,27 5,61 -3,83 -8,90 -1,01 WIG 20 Polska 2237,71 -0,07 2,19 -3,51 2,17 -1,71 WIG Polska 57857,73 -0,09 1,90 -3,16 -0,06 0,29 mWIG 40 Polska 3943,69 -0,19 0,05 -3,74 -12,52 0,88 Źródło: PAP

Adam Torchałą/PAP Biznes