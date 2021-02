Spadek to nie zawsze dobra wiadomość. Jak nie odziedziczyć długów?

fot. De Visu / Shutterstock

Któż z nas choć raz nie fantazjował o wielkim spadku po cioci z Ameryki lub niespodziewanym mieszkaniu po babci? Za pozytywnymi perspektywami wzbogacenia się raczej nie idą myśli o dziedziczeniu tego, czego wszyscy boimy się najbardziej - długów. A jednak każdy spadek niesie za sobą również negatywną perspektywę. Czy można uchronić się przed odziedziczeniem

długów po bliskich nam osobach? Owszem. Warto jednak pamiętać o tym zawczasu, nim będzie za późno, a szczegóły w tym zakresie uregulowane są poprzez prawo spadkowe.

Co możemy zrobić ze spadkiem

Dziedziczenie majątku: aktywów bądź też długów, w równym stopniu jest prawem spadkobiercy, lecz co najważniejsze - nie jest jego obowiązkiem. Gdy po śmierci spadkodawcy nastąpi otwarcie spadku, osoba, która ma prawo do dziedziczenia go może dokonać jednej z trzech przysługujących na mocy prawa możliwości:

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Co to oznacza w praktyce? Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza przejęcie odpowiedzialności za zadłużenie (nawet jeśli o nim nie wiemy) jedynie do wysokości ogólnej wartości majątku zmarłej osoby.



Przyjęcie spadku wprost

A zatem przyjęcie spadku po zmarłej osobie w całości, z uwzględnieniem wszystkich możliwych aktywów, ale również z pełną odpowiedzialnością za ciążące na spadkodawcy długi. Ten rodzaj przyjęcia spadku powinien być stosowany przez osoby, które mają pełną wiedzę w zakresie majątku zmarłej osoby oraz ewentualnych zadłużeń.



Odrzucenie spadku

Tym samym pozbycie się możliwości otrzymania całości przysługującego majątku, z uwzględnieniem długów, ale także aktywów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że odrzucenie spadku nie może być połowiczne. Nie można odrzucić długów, a przyjąć wyłącznie aktywa. Odrzucenie spadku wiąże się z odrzuceniem całości majątku.

Jak p rzyjęcie spadku wygląda w praktyce

Teoria wydaje się być przejrzysta, jak zatem wygląda przyjęcie spadku w praktyce? Tutaj kluczową rolę odgrywają niepodważalne terminy. Spadkobierca może samodzielnie podjąć decyzję o dalszym procesowaniu spadku, a czas, jaki mu na to przysługuje, wynosi dokładnie pół roku.



W terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci członka rodziny, ma prawo do wybrania jednej ze wspomnianych wcześniej możliwości tj.: odrzucenia spadku, przyjęcia spadku wprost lub przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Niemniej, jak we wszystkich terminach urzędowych - brak ustosunkowania się do spadku przez spadkobiorcę w wyznaczonym do tego terminie skutkować będzie jednoznacznym przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Kolejność dziedziczenia

Zasady dziedziczenia najprościej regulowane są na mocy testamentu. Wówczas zmarły ma pełną swobodę na określenie zasad i kolejności dziedziczenia majątku jaki po sobie zostawi. Co jednak, jeśli spadkodawca nie zdążył sporządzić testamentu?

W takiej sytuacji majątek zmarłego w częściach równych dziedziczony jest przez współmałżonka i dzieci. W drugiej kolejności znajdują się wnuki w części dotyczącej dziecka spadkodawcy, czyli swojego rodzica. Sprawa wygląda nieco inaczej, gdy zmarły nie doczekał się dzieci, ani nie miał męża bądź żony. Wówczas majątek dziedziczą jego rodzice oraz rodzeństwo, a po nich dzieci rodzeństwa. Ostatnimi w kolejce do spadku są dalsi członkowie rodziny lub - jeśli zmarły był osobą samotną - skarb państwa.

Musimy pamiętać, że nawet w przypadku odrzucenia spadku w całości i dokonaniu wiążącej się z tym procedury, zgodnie z przepisami dług po zmarłym przechodzi na osoby w dalszej kolejności dziedziczenia, a zatem na dzieci, wnuki i dalszych członków rodziny.

Dlatego też decyzję w tym zakresie należy dokładnie rozważyć, ponieważ od naszego wyboru nie ma już odwrotu - decyzji w zakresie spadku po zmarłym nie można cofnąć.

Jak zrzec się spadku

Kiedy wiemy o zadłużeniu zmarłej osoby oraz jeśli nie chcemy przejąć długu po bliskiej osobie, dokonujemy procedury "odrzucenia spadku". W tej kwestii należy złożyć oświadczenie w obecności uprawnionej osoby: u notariusza lub w sądzie rejonowym.

Warto dodać, że nie zawsze wiemy o tym, czy zmarły posiadał długi. W tej sytuacji także zapobiegawczo możemy zrzec się spadku po tej osobie.



Śmierć bliskiej osoby jest zawsze trudna - zarówno psychicznie jak i fizycznie - ze względu na formalności, które należy wykonać. Warto jednak pamiętać o przysługujących nam prawach, a w przypadku trudności - zgłosić się do doświadczonego specjalisty, który pokieruje naszą sprawą tak, aby rozwiązanie było jak najkorzystniejsze.

Marlena Kalisiewicz

Kancelaria Kreatywna

www.kancelariakalisiewicz.com