Spada liczba urodzeń w Polsce. Pogłębia się różnica między narodzinami a zgonami

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających październik w Polsce przyszło na świat nieco niespełna 335 tys. dzieci, najmniej od co najmniej 70 lat - wynika z szacunków GUS. Tymczasem zmarło przeszło 538 tys. osób, więc przyrost naturalny był głęboko ujemny i najniższy, odkąd sięgają dane Urzędu.

Sierpień jest drugim po lipcu miesiącem, w którym w Polsce statystycznie rodzi się najwięcej dzieci. W tym roku w obu miesiącach liczba urodzin wyniosła zaledwie 28 tys. W przypadku lipca oznaczało to tąpnięcie o ponad 15 proc. w porównaniu do roku wcześniej, w przypadku sierpnia - o przeszło 8 proc.

Jest to zapewne pokłosie pandemii COVID-19. W sierpniu na świat przychodziły dzieci poczęte w listopadzie 2020 r., gdy gwałtownie rosła liczba zakażeń koronawirusem, a wraz z nimi pogłębiał się kryzys w systemie ochrony zdrowia oraz obawy (zdrowotne czy finansowe) o przyszłość.

Nieco lepiej było we wrześniu, gdy spadek wyniósł 5,2 proc. - wynika ze wstępnych szacunków GUS. Ale wynik na poziomie 31,1 tys. i tak był najwyższy od roku.

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających październik w Polsce urodziło się raptem 334,6 tys. dzieci, najmniej od co najmniej 70 lat, odkąd istnieją porównywalne dane GUS. Liczba urodzeń spada już od czterech lat, po tymczasowej "górce 500+".

Nieznacznie - bo tylko o niespełna 1 proc., do 34 tys. - spadła w sierpniu liczba zgonów. We wrześniu była minimalnie wyższa niż przed rokiem. W 12 miesięcy umarło 538,6 tys. ludzi, najwięcej od co najmniej 70 lat, odkąd istnieją porównywalne dane GUS - wynika z szacunków Urzędu.

Różnica między urodzeniami a zgonami, czyli przyrost naturalny, wyniosła w ciągu roku aż 204 tys. Liczba ludności Polski spadła do 38,151 mln na koniec III kwartału - szacuje GUS.

