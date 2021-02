Spada liczba firm deklarujących podwyżki. Szybki monitoring NBP

fot. Anamul Rezwan / Pexels

Prognozy zatrudnienia sformułowane przez przedsiębiorstwa w grudniu 2020 r. na I kw. 2021 r. i cały 2021 r. uległy pogorszeniu, choć pozostały powyżej średniej długookresowej - wynika z najnowszej wersji badania NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

"Po wyraźnej poprawie oczekiwań we wrześniu 2020 r., prognozy zatrudnienia sformułowane w grudniu 2020 r. na I kw. 2021 r. i cały 2021 r. uległy pogorszeniu, choć pozostały powyżej średniej długookresowej. Wskaźnik kwartalnych prognoz zatrudnienia spadł w ujęciu kwartalnym i rocznym i przyjął wartość 6,7 punktu, gdyż 18,7 proc. firm planowało zwiększyć zatrudnienie, a 12 proc. - je zmniejszyć. Należy jednak podkreślić, że wśród jednostek przewidujących zmniejszenie zatrudnienia 60 proc. podmiotów ocenia te działania jako przejściowe - na okres lockdownu" - napisano.

Mniejsza presja na podwyżki wynagrodzeń i słabszy popyt na pracę przełożyły się na niższe prognozy płac.

"Uwzględniając korektę sezonową ponad 20 proc. firm planuje w I kw. 2021 r. podnieść płace, co oznacza 8 punktowy spadek odsetka takich przedsiębiorstw w ciągu kwartału i 17 punktowy spadek w horyzoncie rocznym. Mimo spadku wskaźnik ten pozostaje zbliżony do 10-letniej średniej. Podobnie bliski przeciętnego jest obecnie średni poziom spodziewanej podwyżki płac (przedsiębiorstwa planują średnio 5,3-proc. podwyżki)" - wskazano w raporcie.

Mniej planów dokonania podwyżek deklaruje większość analizowanych klas - poza energetyką. Redukcje płac spodziewane są najczęściej w grupie firm objętych ograniczeniami działalności w związku z pandemią COVID-19 (wśród przedsiębiorstw bezpośrednio dotkniętych ograniczeniami redukcje płac planuje nieco ponad 10 proc. jednostek, w tym w turystyce 33 proc. firm, w hotelach 24 proc., zaś w restauracjach 14 proc.).

Pogorszenie kwartalnych prognoz zatrudnienia zanotowano w większości analizowanych klas, przy czym najsłabsze przewidywania dotyczą obecnie najmniejszych przedsiębiorstw, sektora usługowego (w tym hotelarstwa - 41 proc. firm planuje zwolnienia, restauracji – 29 proc. firm ma takie plany, turystyki – 78 proc.) oraz energetyki i górnictwa i kopalnictwa.

Poziom nakładów inwestycyjnych w firmach może się obniżać

W I kw. 2021 r. poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach może się obniżać w relacji rocznej, ale zakres spadku będzie mniejszy niż w poprzednim kwartale - wynika ze styczniowej edycji opracowania NBP "Szybki monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

"W przedsiębiorstwach od dwóch kwartałów nastroje inwestycyjne wyraźnie poprawiają się kw/kw, ale po głębokim załamaniu w II kw. ub.r. nadal pozostają słabsze niż przed wybuchem kryzysu wywołanego pandemią i także poniżej średniej wieloletniej. Na wzrost ogólnej oceny optymizmu w I kw. złożyła się głównie poprawa w rocznych prognozach inwestycji" - napisano w raporcie.

"W I kw. b.r. poziom nakładów w przedsiębiorstwach może się jeszcze obniżać w relacji rocznej, ale zakres tego spadku zgodnie z zapowiedziami respondentów będzie mniejszy niż w pop. kw. Oczekiwana w próbie poprawa aktywności inwestycyjnej w I kw. wynika raczej z rzadziej planowanych redukcji inwestycji i stopniowego uruchamiania zadań wstrzymywanych w początkowej fazie epidemii niż z planów ekspansji i nowych inwestycji" - dodano.

Autorzy raportu wskazują, że wzrost optymizmu inwestycyjnego w planach dotyczących skali inwestycji na I kw. objął większość analizowanych grup przedsiębiorstw, jednak tylko w firmach publicznych i największych (ponad 2000 zatrudnionych) można oczekiwać wzrostu nakładów (w pozostałych grupach salda prognoz są, mimo poprawy, nadal ujemne).

"Odnotowana w firmach dużych i publicznych silniejsza odbudowa optymizmu może przyspieszyć tempo i dynamikę inwestycji SPN. W niektórych grupach, m.in. w firmach dużych i wśród eksporterów poprawa była wyraźnie szybsza" - napisano.

"Większe zróżnicowanie tempa odbudowy aktywności inwestycyjnej uwidoczniło się też pomiędzy działami PKD ze względu na różny stopień rażenia skutkami kryzysu – dynamiczniej przebiega ona w przemyśle, budownictwie i handlu, zaś bez poprawy w usługach. Obszarami stagnacji nastrojów w kwartalnych planach inwestycji poza usługami są także przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż tylko na rynki krajowe" - dodano.

Jak wynika z raportu, plany inwestycji na cały 2021 r. zakładają zbliżone wielkości nakładów do ubiegłorocznych (saldo rocznych prognoz zmian inwestycji wzrosło z wartości ujemnych w ub.r. do poziomu neutralnego obecnie). Jednocześnie silnie i już do dodatnich poziomów wzrósł ważony wskaźnik opisujący planowane w całym roku zmiany inwestycji.

"Wprawdzie w większości klas salda rocznych prognoz zmian inwestycji są neutralne, ale można zidentyfikować pierwsze obszary prawdopodobnego wzrostu inwestycji w b.r. – są to przede wszystkim przedsiębiorstwa publiczne, firmy duże, eksporterzy a wśród branż - przemysł" - napisano.

"W przedsiębiorstwach publicznych, zgodnie z deklaracjami ,wzrost inwestycji może być w b.r. nawet wyraźny (dodatnie i wysokie, przekraczające już obecnie poziom sprzed wybuchu pandemii, saldo planowanych dużych zmian wielkości nakładów inwestycyjnych)" - dodano.

Motorem wzrostu będzie eksport

Prognozy popytu wskazują na poprawę perspektyw, a motorem wzrostu będzie eksport - napisał NBP w badaniu dotyczącym koniunktury przedsiębiorstw.

"Prognozy popytu wskazują na poprawę perspektyw popytu ogółem – zarówno w horyzoncie kwartalnym, jak i rocznym – przy wyraźnym jednak zróżnicowaniu branżowym" - napisano.

Według NBP, zdecydowanej poprawy oczekują przede wszystkim przedsiębiorstwa z branż w niskim stopniu objętych ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej tj. przedsiębiorstwa przemysłowe (w szczególności produkujące dobra zaopatrzeniowe i trwałe dobra konsumpcyjne) oraz w nieco mniejszym zakresie, świadczące usługi nierynkowe. Najmniej korzystne prognozy formułują natomiast przedsiębiorstwa świadczące usługi, w szczególności konsumenckie.

Z badania wynika, że motorem wzrostu popytu będzie eksport.

"Mimo osłabienia kwartalnych prognoz eksportu prawdopodobnym motorem wzrostu popytu – przede wszystkim w horyzoncie rocznym – pozostanie sprzedaż zagraniczna. Choć spadł wskaźnik kwartalnych

prognoz eksportu pozostaje on jednak wyraźnie dodatni, co sugeruje pozytywną dynamikę eksportu w I kw. 2021 r." - napisano.

Według NBP, w horyzoncie rocznym przedsiębiorstwa przewidują wysoką dynamikę eksportu, a w większości analizowanych klas perspektywy eksportu są lepsze niż przed rokiem i kwartałem.

"Eksporterzy formułują wyraźnie lepsze prognozy popytu ogółem niż przedsiębiorstwa skupione wyłącznie na sprzedaży krajowej, a wskaźniki kwartalnych prognoz popytu oraz eksportu wśród eksporterów kształtują się na poziomach zbliżonych jak rok temu tj. przed wybuchem pandemii" - napisano.

Kurs złotego nie stanowił ograniczenia dla opłacalności importu

W IV kw. 2020 r. opłacalność cenowa eksportu, mimo nieznacznego spadku, wciąż kształtowała się na relatywnie dobrym poziomie, a kurs złotego nie stanowił ograniczenia także dla opłacalności importu - wynika z najnowszej wersji badania NBP.

"W IV kw. 2020 r. opłacalność cenowa eksportu, mimo nieznacznego spadku, wciąż kształtowała się na relatywnie dobrym poziomie. Równocześnie bieżący kurs złotego nie stanowił ograniczenia także dla opłacalności importu. W IV kw. 2020 r. opłacalność eksportu rozliczanego w euro i dolarze obniżyła się o odpowiednio 1 i 2 pp. kw/kw. Mimo tych zmian odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz średni udział nieopłacalnego eksportu wśród eksporterów obniżyły się i wciąż przyjmowały wartości zbliżone do historycznych minimów. Na bardzo niskim poziomie pozostaje również odsetek przedsiębiorstw wskazujących na kurs walutowy jako barierę rozwoju" - napisano.

Z badania wynika, że kurs euro, przy którym eksport staje się nieopłacalny wynosił w IV kw. 4,07 vs 4,01 w III kw., a kurs przy którym import staje się nieopłacalny wynosił 4,67 vs. 4,62 w III kw.

Kurs dolara, przy którym eksport staje się nieopłacalny wynosił w IV kw. 3,46 - bez zmian kdk, a kurs przy którym import staje się nieopłacalny wynosił 4,15, również bez zmian kdk. (PAP Biznes)

