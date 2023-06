George Soros abdykuje. Stery imperium wartego 25 miliardów dolarów przekazał synowi

"Zasłużył na to" - tak jeden z najbogatszych ludzi i amerykański filantrop George Soros kwitował przekazanie fotelu szefa swojego imperium finansowego i charytatywnego swojemu synowi Alexowi.

fot. @AlexanderSoros / / Twitter

Jak przypomina "The Wall Street Journal", George Soros jest jednym z największych darczyńców Partii Demokratycznej. Fundusz hedgingowy finansisty urodzonego na Węgrzech od lat 90. wspiera budowę demokracji na świecie.

Nowy szef - Alex - jest 37-letnim absolwentem historii. Urodził się jako czwarte dziecko z pięciorga, jakie posiada 92-latek. Jest też jedynym członkiem rodziny zasiadającym w komitecie inwestycyjnym Soros Fund Management, który zarządza 25 mld dolarów. Alex objął stanowiska prezesa Open Society Fundations w grudniu. Odpowiada również za "super PAC", czyli mechanizm przekazywania pieniędzy partiom politycznym.

Zarówno ojciec, jak i syn mają takie same poglądy polityczne, to jak zaznacza Alex w wywiadzie "The Wall Street Journal", że będzie "bardziej polityczny" niż jego ojciec. Zapowiedział także prowadzenie kampanii przeciwko kandydaturze Donalda Trumpa na drugą kadencję prezydentury. - Chciałbym w ogólnie móc nie płacić na politykę, ale dopóki robi to druga strona, będziemy starać się ją przeciwważyć - zaznacza.

Open Society Fundation wspierała i pod nowym kapitanem także będzie wspierać wolność słowa, reformę wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, prawach mniejszości i uchodźców oraz deklarować poparcie dla liberalnych polityków. Dodatkowo, jak zapowiada nowy szef, uwzględni także prawa wyborcze, możliwość dokonywania aborcji, inicjatywy na rzecz równości płci, realizując program skoncentrowany bardziej na Stanach Zjednoczonych niż działaniach globalnych.

Alex Soros jest fanem hip-hopu i New York Jets. Jest także miłośnikiem podróży - zwiedził m.in. odległe części Amazonii. Nie stroni od celebryckiej strony "swojej fortuny", bywając często w Cannes.

- Nasza strona musi być lepsza, jeśli chodzi o bycie patriotycznymi i inkluzywnymi - zaznaczał. - Tylko dlatego, że ktoś głosuje na Trumpa, nie czyni go to automatycznie rasistą - dodaje.

Sukcesja w rodzie Sorosów

Wiele osób spodziewało się, że następcą Georga Sorosa zostanie jego najstarszy syn 52-letni Jonathan. Przyrodni brat Alexandra piastował kierownicze stanowisko pod rządami ojca, jednak stracił je w 2011 roku. Jak donosił Daily Mail powodem była kłótnia o dwóch pracowników firmy, do której miała doprowadzić niezgodność charakterów młodszego i starszego Sorosa. Mniej impulsywny Jonathan postawił się wówczas ojcu.

Alexander, który jest drugim najmłodszym synem Sorosa, miał z kolei opinię playboya. W 2016 roku New York Post opisywał szczegółowo jego wystawne przyjęcia w towarzystwie modelek i graczy NBA. W ostatnich latach zaczął jednak bardziej angażować się w sprawy rodzinnych przedsięwzięć oraz politykę. Business Insider zwracał uwagę, że według dziennika wizyt Białego Domu, od kwietnia 2022 roku spotykał się 17 razy z prezydentem Joe Bidenem.