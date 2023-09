Sony ma zapłacić 576 tys. zł. Zapadł przełomowy wyrok

Inflacja i alimenty w nowym roku szkolnym. "Paragon to mało wiarygodny dowód" Droższy nowy rok szkolny może mieć wpływ na wysokość alimentów. Rodzice dziecka uczącego się, na rzecz którego jest lub będzie wypłacane takie świadczenie, powinni dokumentować istotne w ich odczuciu wydatki szkolne. Nie wystarczą do tego same paragony.