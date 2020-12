Sondaż: większość Włochów bardziej niepokoi się skutkami pandemii niż wirusem

Apart poprosił o wsparcie rząd. Firma znalazła się w ogniu krytyki

Apart zwrócił się z prośbą o otrzymanie rządowego wsparcia w ramach tzw. tarczy branżowej, o czym firma ogłosiła publicznie. Jednak to przyczyniło się do bardzo dużej krytyki marki, przez zrealizowaną przez nich z dużym rozmachem świąteczną kampanię reklamową.