Sondaż: większość Polaków popiera przekazywanie Ukrainie ciężkiej broni ofensywnej

Szefowa niemieckiego MSZ: Nigdy więcej nie możemy polegać na obietnicach Putina

Minister spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock wzywa do wycofania rosyjskich żołnierzy z Ukrainy i nie ufa obietnicom Władimira Putina. "Nie ma możliwości powrotu do czasów sprzed 24 lutego. Nigdy więcej nie możemy polegać wyłącznie na obietnicach Putina" - stwierdziła w wywiadzie dla "Bild am Sonntag".