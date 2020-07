Sondaż: rośnie przewaga Bidena nad Trumpem

John Bolton zdradza kulisy polityki USA. Trump prosił Chiny o pomoc w kampanii?

Trump miał prosić prezydenta Chin o pomoc w kampanii wyborczej - twierdzi John Bolton w swojej książce "The Room Where It Happened. A White House Memoir". Bolton to były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, którego prezydent Trump odwołał ze stanowiska.