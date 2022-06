Sondaż: Większość badanych za coroczną waloryzacją 500+ o wskaźnik inflacji

"Bez podwyżki 500+ i 14. emerytury na stałe". Rzeczkowska nie chce doprowadzić do recesji

Nie rozmawiamy o waloryzacji 500 plus, czy wprowadzeniu 14. emerytury na stałe, nie ma takich planów - mówi w rozmowie z środowym "Dziennikiem Gazetą Prawną" minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Chodzi o to, by nie doprowadzić do recesji - dodaje.