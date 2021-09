Sondaż: Większość Niemców nie będzie tęsknić za kanclerz Merkel

Niemcy wybierają. Bundestag będzie dla SPD?

W Niemczech rozpoczęły się w niedzielę wybory powszechne do Bundestagu. Sondaże faworyzują SPD i Unię CDU/CSU, za nimi plasują się Zieloni, FDP i Lewica. Lokale do głosowania będą czynne w godz. 8-18. Około 60,4 mln osób spośród 83 mln Niemców uprawnionych jest do głosowania.